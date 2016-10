MV-julkaisun päätoimittajaksi itseään kutsuva Ilja Janitskin on ollut kuluneella viikolla viranomaisten hallussa Espanjassa. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Janitskinin vangittavaksi poissaolevana, ja häntä on yritetty saada Suomeen kuultavaksi rikosepäilyjen vuoksi.