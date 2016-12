– On täysin mysteeri, mistä heidän väitteensä on tullut. Juuri aamulla tarkistin, että koko Demokraatin lehtierä on tullut normaalisti maanantaina 5. joulukuuta meille. Lokitiedot löytyvät. Jakelupäiväksi on sovittu torstai 8. joulukuuta eli tänään. Ja lehdet ovat tänään normaalisti jakelussa, Anttila ihmettelee.

Anttila laittoi Twitteriin tämän päivän kuvia, että lehdet ovat täysin normaalisti jakelussa tilaajille kuten pitääkin.

– Väitteet, että lehdet on hukattu, ovat täysin perättömiä.

Demokraatti-lehden päätoimittajan Mikko Salmen mukaan Demokraatti-lehti jaetaan Demokraatin toimitukseen tavallisesti jo keskiviikkona. Koska lehteä ei toimitukseen tullut, asiaa alettiin selvittää. Salmen mukaan lehden yhteyshenkilön vastaus Postista oli, että ei ole käsitystä missä lehdet ovat. Demokraatin toimitukselle kerrottiin Salmen mukaan vielä aikaisin torstaiaamuna, että lehdet eivät ole lähteneet ja lähetysruutu järjestelmässä näyttää tyhjää.

– Jakelupäivä on vasta tänään, eihän lehti ole voinut olla eilen jakelussa. Lehdet ovat olleet meidän lajittelussa. Mikä tietokatkos tässä on ollut, niin sitä en tiedä. Ja miksi Demokraatti on näin tulkinnut, että olemme hukanneet painoksen? Emmehän me tietenkään lehden painosta hukkaa.

Tällä viikolla uutisoitiin myös, että Helsingin Töölössä asuvien ihmisten posteja oli löytynyt junasta. Anttilan mukaan siinä on kyse rikoksesta, eikä se ole siten mitenkään Postin vika.

– Olemme tehneet rikosilmoituksen. Lehdet on varastettu kimppulaatikosta. Asia menee siis poliisitutkintaan.

Anttilan mukaan Posti on julkisuudessakin kertonut, että alueellisia jakeluhäiriöitä kirjeiden jakelussa on ollut.

– Uudistimme jakelureittejä keväällä. Jakelu-uudistuksen toteuttamisessa on ollut haasteita. Pääosin jakelu on ollut koko ajan kunnossa ja häiriöt ovat olleet alueellisia. 99 prosenttia jakelusta menee normaalisti. On tietysti ollut valitettavaa kotitalouksille, että tuossa yhdessä prosentissa on ollut jakeluongelmia.

Anttilan mukaan Postiin tulee ilmoituksia myös muiden jakeluyhtiöiden jakeluongelmista, jos kirjeitä on jaettu väärin.

Anttila myöntää, että Postin henkilöstövähennyksillä on toki ollut vaikutusta.

– Koska me emme toimi verovaroin, vaan asiakkaiden maksamilla tuotoilla ja jakelumäärä on vähentynyt, se tarkoittaa, että Postin tuotot ovat vähentyneet. Siksi meidän on täytynyt tehostaa oma toimintaamme.

Joulukaudeksi Posti on palkannut yli 3000 kausiapulaista, niin että vuoden kiireisin postinjakeluaika sujuisi mahdollisimman hyvin.

HANNAMARI AHONEN / LÄNNEN MEDIA