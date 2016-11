Hän ei kutsuisi apuvoimia täydennyspoliiseiksi, vaan varautumispoliiseiksi, joka kuvaisi paremmin vapaaehtoisten roolia.

Kolehmaisen mukaan maailmalla tällaisista malleista on hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Virossa poliisilla on apunaan vapaaehtoisjärjestelmä.

– Heillä on tarkat lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet. Mutta tämä ei missään nimessä korvaisi ammattipoliisia, vaan olisi järjestelmää täydentävä mahdollisuus, poliisiylijohtaja korostaa Lännen Medialle.

Hän on huolissaan poliisin heikkenevistä resursseista ja lisäisi erityisesti kyberrikostorjunnan ja nettitiedustelun osaamista.

– Parin kuukauden takainen Rautatientorin kuolemaan johtanut pahoinpitely oli mielestäni alkusoitto sille, mihin tämä kehitys johtaa, jos poliisin resursseja leikataan vuoteen 2020 niin jyrkästi kuin on suunniteltu, Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa poliiseja ei ole tällä hetkellä riittävästi seuraamaan jokaista yleisötapahtumaa.

– Jos paikalla olisi ollut poliisipartio virkapuvuissaan, olisiko (pahoinpitelyä) tapahtunut ollenkaan? Pointtini on, että jos poliisilla on riittävästi voimavaroja, me pystymme satsaamaan näkyvää poliisivoimaa niihin paikkoihin, joissa häiriöitä on, Kolehmainen sanoo.

Riikka Happonen / LÄNNEN MEDIA