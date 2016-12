Vuosaaren perjantaisen tulipalon tutkinnassa on selvinnyt, että saunaa käytettiin harvoin kylpemiseen. Poliisi kertoo, että perheen isän kuulusteluissa on selvinnyt, että saunassa on säilytetty muun muassa vaatteita ja kenkiä. Isä ei kertomansa mukaan ole laittanut saunaa lämpenemään töihin lähtiessään. Tulipalossa kuoli äiti ja kolme pientä lasta. Poliisin mukaan perheen isä oli tulipalon aikaan töissä.

Poliisi epäilee palon alkamispaikaksi asunnon saunaa. Poliisin mukaan palo on ollut voimakkainta juuri saunan kiukaan vieressä ja kiukaassa on jäämiä palaneesta kangasmateriaalista.

– Se, että kiukaassa on sulanutta kangasmateriaalia, on merkki siitä, että liian lähellä kiuasta on säilytetty materiaalia, joka kuumuudessa sulaessaan on todennäköisesti aiheuttanut palon, toteaa tutkinnanjohtaja Anne Hietala poliisin tiedotteessa.

Kiuas ja siihen sulanut materiaali tutkitaan vielä tarkemmin keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa. Jatkotutkimuksissa pyritään muun muassa selvittämään, kuinka kauan kiuas on ollut päällä.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on varmistanut uhrien hengittäneen palokaasuja.

Miksi perhe ei pystynyt pelastautumaan?

Onnettomuustutkintakeskus on viikonloppuna tutkinut Helsingin Vuosaaressa tapahtunutta tuhoisaa asuntopaloa. Palossa perjantain vastaisena yönä kuoli kolme lasta ja heidän äitinsä. Jatkotutkimuksissa halutaan erityisesti selvittää, miksi perhe ei kyennyt pelastautumaan tilanteesta.

Lisäksi halutaan tietää perheen valmiudet toimia tavallisen saunatekniikan kanssa. Poliisi ja pelastuslaitos ovat aiemmin tiedottaneet, että asunnossa ei ollut palovaroitinta.

Tutkinta on tavoitteena saada valmiiksi puolessa vuodessa.

