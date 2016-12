Helsingin poliisi on ottanut haltuun teräaseita tarkastuksissa, joita on tehty satamiin saapuneille laivamatkustajille. Tarkastukset kohdistuivat sellaisiin tulijoihin, joiden arvioitiin voivan liittyä itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin.

Poliisin mukaan tarkkailua on ollut kaikissa satamissa ja etenkin sitä on kohdistettu Ruotsista tulleisiin aamulaivoihin. Tarkastuksia on tehty yhteensä arviolta kymmenkunta ainakin Katajanokalla.

– Tämä on ennalta estävää toimintaa, sanoo ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisista.

Höökin mukaan kyse on niin kutsutusta lievemmän keinon periaatteesta. Teräaseilla ei epäillä uhatun ketään, mutta ne otettiin haltuun, jottei niillä aiheutettaisi vaaraa.

Helsingin poliisille on tänään ilmoitettu yli kymmenestä mielenosoituksesta, mikä on poikkeuksellisen paljon. Mielenosoitusten järjestäjien joukossa on myös uusnatseja ja vastamielenosoittajia.

