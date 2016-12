STT:n haltuunsa saamien kuvakaappausten mukaan Kiemunki jakoi Facebook-kommenttiketjussa tukiyhdistyksensä tilinumeron sen jälkeen, kun kommentoijat kysyvät mahdollisuutta maksaa osan hänen sakoistaan.

Myöhemmin samassa ketjussa Kiemunki kertoi, että sakot eivät maksa paljon, mutta hovioikeusvaiheen juristikulut vievät moninkertaisen määrän. Kiemunki tuomittiin joulukuun alussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Hän on kertonut aikovansa viedä jutun hovioikeuteen.

Nyt Kiemungin kommentteja ei ketjussa enää näy. Kiemunki kertoo STT:lle, ettei ainakaan muista poistaneensa kommentteja kyseisestä keskustelusta. Hän sanoo myös, että on kerännyt rahaa vain vaalikampanjaa varten.

Kiemunki sanoo, ettei ole pyytänyt rahaa sakkoihin tai oikeuskuluihin eikä aio maksaa niitä kampanjatililtään. Pirkanmaan poliisille on tehty tutkintapyyntö Kiemungin toiminnasta. Rikoskomisario Anssi Köykkä kertoo, että toiminnan laillisuuden arviointi on edelleen kesken.

Poliisi oli jo kertaalleen todennut, ettei rikosta ole syytä epäillä. Perjantaina Köykkä kuitenkin kertoi, ettei poliisilla ollut harkintaa tehdessään ilmeisesti käytössään koko kommenttiketjua.

"Keräyksen tarkoitus pitää kertoa"

Asiantuntijahaastatteluista selviää, että sakkojen maksaminen tukiyhdistyksen tililtä tuskin noudattaisi vaalirahoituslakia.

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskolan mukaan Valtiontalouden tarkastusvirastossa ei ole jouduttu miettimään tällaista tilannetta. Hän kuitenkin oudoksuu ajatusta siitä, että sakko- tai oikeudenkäyntikulut olisivat osa vaalikampanjaa.

– Sakko ei sinällään liity ehdokkuuteen tai vaalikampanjaan, Eskola sanoo.

Rahankeräyslain mukaan kerääjän on aina kerrottava, mihin rahat kerätään. Poliisihallituksen ylitarkastajan Jouni Kitusen mukaan yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi voidaan kerätä poikkeuksellisesti rahaa ilman rahankeräyslupaa, mutta tällöin rahaa saa kerätä vain vaalikampanjan kulujen kattamiseen.

– Kun rahaa kerätään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi ilman rahankeräyslupaa, voidaan kertyneet varat käyttää vain vaalikampanjan kuluihin. Keräyksen yhteydessä ei voida mainita, että rahat käytettäisiin johonkin muuhun tarkoitukseen, Kitunen kertoo.

Kerättyjen varojen käyttö täytyy ilmoittaa keräyksen jälkeen Poliisihallitukselle rahankeräystilityksessä.

Professori: Jos ei laitonta, vinoa

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta ei näe rikoslain vastaisena sitä, että yksittäinen ihminen pyytää maksamaan sakkoja somessa.

Hän kuitenkin kummastelee sitä, että ihmisillä on kiinnostusta maksaa toisen sakot rajusta rikoksesta. Hän muistuttaa, että lakipykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan perustuu merkittäviin kansainvälisiin velvoitteisiin.

– Siinä on jotain jollain tavalla vinoa. Rikostuomion tarkoitus on kertoa siitä, että tuo kiihottaminen on ollut väärin eikä sellaista suvaita. Sakkojen maksamiseen osallistuvat ihmiset haluavat kaikesta päättäen nimenomaan kiistää tuon viestin.

STT