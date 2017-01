Sisä-Suomen poliisi on saanut runsaasti vihjeitä kahden ja puolen vuoden takaisesta pahoinpitelystä Tampereen Tesomalla.

Poliisi pyysi perjantaina yleisöltä vihjeitä valokuvan perusteella kolmesta nuoresta, joita epäillään noin 50-vuotiaan miehen pahoinpitelystä elokuussa 2014.

Poliisi etsii nuorta kolmikkoa myös Tesoman henkirikoksen tutkinnassa. Edelleen selvittämätön henkirikos tapahtui loppuvuodesta 2014.

Rikoskomisario Jari Kinnusen mukaan tapausten välille ei voi vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä.

– Samoja elementtejä ovat tällä hetkellä, että se on tapahtunut Tesomalla, siinä on kolme ihmistä ja on kyse väkivaltarikoksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kyseessä ovat samat tekijät, Kinnunen sanoo.

Poliisi sai päivän aikana yli kolmekymmentä vihjettä. Pahoinpitelyn lisäksi osa vihjeistä on koskenut henkirikosta. Vihjeistä on tullut täysin uutta tietoa henkirikostutkintaan, ja poliisi aikoo perehtyä niihin tarkasti.

STT