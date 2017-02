Tyypillisimpiä niistä ovat nettirakkaudet. Huijaajat ovat sekä ulkomailta että Suomesta.

– Nettirakkaushuijarit saavat uhrin rakastumaan puolessa tunnissa ja viikon, parin sisällä uhri on voinut maksaa jopa satoja tuhansia euroja huijarille. Sellaisia tapauksia on ollut Pohjanmaalla, kertoo rikosylikomisario Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Rikoskomisario Eero Välimäki toteaa, että Pohjanmaan poliisi törmää tapauksiin tasaisin väliajoin. Neljän vuoden sisällä näitä on ollut useita.

– Henkilöt eivät ole edes fyysisesti tavanneet toisiaan, ja rahaa on saattanut mennä 150 000 euroa. Uskotaan sanan voimaan ja rakkauteen.

Välimäen mukaan nettihuijauksiin langenneet ovat keski-ikäisiä ja sitä vanhempia, miehiä sekä naisia, hyvissä ammateissa – ihan tavallisia pohjalaisia.

Usein he ovat yksinäisiä, mutta on myös avioliitossa olleita.

Millaisia huijarit ovat?

– Hurmaamisen aakkoset on se, että esitellään netissä hieno kuva, sympaattiset luonteenpiirteet, taustalla on hieno ammatti ja viimeisenä se, että on rahaa, Välimäki kertoo.

Tarinat ja profiilit ovat täysin tekaistuja. Uhri saadaan koukutettua lähettämään rahaa sillä, että rakkauden kohde joutuu vaikeuksiin.

– Suuret rahat menevät käytännössä ulkomaille eri tilien kautta, milloin Afrikan maille, milloin Filippiineille. Jälkien seuraaminen on hankalaa.

Parhaimmillaan poliisilla on ollut tutkinnassa tapaus, jossa uhri on antanut rahaa jo yli 100 000, ja poliisin kehotuksesta huolimatta hän lähettää sitä lisää huijarille.

– Otetaan lisää velkaa ja annetaan kymmeniä tuhansia euroja uudestaan, Välimäki ihmettelee.

Poliisi ei osaa sanoa, mikä saa ihmiset rakastumaan netissä toista näkemättä ja lähettämään huijarille rahaa.

Keskiviikkona suomalaisia yrittäjiä puolestaan lähestyttiin ulkomaisella kirjeellä. Suomen Yrittäjät varoitti yrittäjiä välittömästi, että kyse on huijauskirjeestä.

EBN European Business Number -niminen yritys kalastelee yrittäjäjärjestön mukaan suomalaisilta yrittäjiltä tietoja eurooppalaiseen yritysrekisteriin.

Harhaanjohtavassa lomakkeessa annetaan ymmärtää, että yrityksen tietojen päivittäminen on ilmaista. Lomakkeen alareunan pienellä painetussa tekstissä kerrotaan, että kyse on kolmen vuoden sopimuksesta ja hinta on 890 euroa per vuosi.

Poliisi ei voi sanoa ilman tutkimuksia, onko kyse huijauksesta vai ei.

Lue lauantain lehdestä, miten EBN suhtautui siihen, että heitä pidetään huijareina Suomessa.

JAANA MATTILA