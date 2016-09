Juttua tutkitaan pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Elielinaukiolla oli viime viikon lauantaina Suomen vastarintaliikkeen muutaman hengen mielenilmaisu.Poliisin mukaan mielenilmaisun aikana paikalle tuli 1988 syntynyt mies, joka pysähtyi mielenilmaisijoiden eteen. Tämän jälkeen yksi mielenilmaisuun osallistuneista pahoinpiteli miehen. Tämä jäi makaamaan tapahtumapaikalle.

Poliisi: Vastarintaliikkeen katutapahtuma oli muuta kuin ilmoitettua lehtisten jakelua

Ylikomisario Juha Hakolan mukaan viikontakaisesta vastarintaliikkeen katutapahtumasta oli kerrottu Helsingin poliisille etukäteen, mutta ilmoitus ei vastannut tilaisuuden todellista luonnetta. Ilmoituksen mukaan muutama aktivisti vain jakaa alueella lehtisiä. Ilmoitus oli tullut poliisille lauantaista tapahtumaa edeltävänä yönä sähköpostilla.

– Tilaisuus ei ollut ilmoituksen perusteella tulkittavissa mielenilmaukseksi. Tästä syystä poliisi ei ollut tuolloin paikalla, Hakola sanoo STT:lle.

Hakolan mukaan Helsingin poliisille tulee vuosittain yli 200 ilmoitusta yleisötilaisuuksista. Kun kyse on aktivistiryhmien tapahtumista, poliisi yleensä seuraa niitä.

Viikko sitten lauantaina Helsingissä järjestettiin kuitenkin useampia mielenosoituksia eri puolilla Helsinkiä, joten vastarintaliikkeen "lehtisten jaon" seurantaan ei suunnattu resursseja.

Supo ei kommentoi

Uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen aktivistien tekemiset nousivat laajasti otsikoihin taas eilen, kun Helsingin Elielinaukiolla pahoinpidellyn miehen isä kertoi Facebook-päivityksessä poikansa kuolleen saamiinsa vammoihin.

Isän mukaan pojan pahoinpitely tapahtui vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä viikko sitten lauantaina. Isä on kertonut julkisuudessa, että hänen poikansa kimppuun hyökättiin sen jälkeen, kun tämä oli mennyt kavereidensa kanssa kertomaan mielipiteensä vastarintaliikkeestä. Poika oli saanut hyökkäyksen vuoksi vakavan päävamman. Hän kuoli sairaalassa perjantai-iltana.

Poliisi tutkii tapausta, mutta ei ole vahvistanut mielenosoituksen ja pahoinpitelyn välistä yhteyttä. Jutun tutkinnanjohtaja on luvannut tiedottaa tapauksesta lisää vielä tänään.

Vastarintaliikkeen nettisivuilla on julkaistu aiemmin video otsikolla "Välikohtaus Helsingin katuaktivismissa". Videolla näkyy muun muassa ihmisiä, jotka pitelevät vastarintaliikkeen lippuja Elielinaukiolla. Videon loppupuolella on myös kohta, jossa näkyy maassa makaava mies. Miehen vieressä on verta, ja ympärille on kerääntynyt auttajia.

Videon yhteydessä olevassa tekstiosuudessa on kerrottu kaveriporukasta, joka olisi käyttäytynyt "aggressiivisesti". Tekstin mukaan eräs aktivisti oli antanut tilanteessa "pikaisen kurinpalautuksen kaikista aggressiivisimmalle henkilölle". Vastarintaliikkeen nettisivuille ei sunnuntaina enää päässyt, mutta sivut olivat käytössä ainakin vielä lauantaina illalla.

Helsingin Elielinaukiolle oli sunnuntaina sytytetty useita kynttilöitä kuolleen miehen muistoksi.

Suojelupoliisi ei tänään halunnut arvioida tapausta mitenkään.

STT