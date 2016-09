Poliisi on tiistaina jatkanut Asema-aukion väkivallanteon tutkintaa. Päivällä poliisi lähetti Helsingin käräjäoikeudelle vangitsemisvaatimuksen vuonna 1990 syntyneestä Jesse Eppu Oskari Torniaisesta.

Sen jälkeen tutkinnassa on keskitytty todistajien tavoittamiseen ja kuulemiseen.

Tutkinnanjohtaja Teemu Kruskopf Helsingin poliisista sanoo, että todistajilta on selvitetty, millaista mahdollista sanailua ennen väkivallantekoa on käyty uhrin ja natsijärjestön edustajien kesken.

– Mitään uutta merkittävää, mikä olisi muuttanut aiempaa käsitystämme tapahtumien kulusta, ei ole tullut kuulusteluissa tänään vastaan.

Kruskopf sanoo, että poliisi tulee luultavasti vielä kuulemaan uusia todistajia tapaukseen liittyen.

Poliisi kertoi Lännen Medialle jo maanantaina, että Asema-aukion kuvatallenteiden perusteella Torniainen otti noin 10 metrin vauhdin ja potkaisi uhria rintaan. Uhri kaatui taaksepäin ja löi päänsä katukivetykseen.

Tutkinnanjohtaja sanoo, että poliisilla on melko hyvä käsitys tapahtumien kulusta.

Väkivallanteko tapahtui 10. syyskuuta uusnatsien mielenilmauksen yhteydessä. Uhri kuoli sairaalassa perjantaina 16. syyskuuta.

Poliisi epäilee, että pahoinpitelystä aiheutunut kallovamma aiheutti kuoleman.

Torniaista esitetään vangittavaksi pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Poliisi katsoo, että Torniainen on tarpeellista vangita tämän väkivaltaisen historiansa takia. Torniaisen vangitsemisesta päätetään keskiviikkoaamuna.

Lännen Media kertoi aiemmin tiistaina, että Torniainen on tuomittu aiemmin ainakin 14 rikoksesta, joista seitsemän on pahoinpitelyitä. Torniainen on tuomittu teoistaan sakko- ja vankeusrangaistuksiin.

JUHA VAINIOLÄNNEN MEDIA