Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo olevansa huolissaan alaikäisten nuuskaamisesta. Vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt, nuuskan käytön on havaittu yleistyneen. Poliisin mukaan nuuskaaminen on perinteisesti ollut poikien harrastus, mutta siitä on tulossa myös tyttöjen juttu.