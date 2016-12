Poliisi pitää todennäköisenä, että Imatran ampumisten taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Poliisin mukaan asia on tullut ilmi muiden kuin epäillyn kuulusteluissa.

Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta mies ei ole kertonut tapahtumista eikä vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin. Tästä huolimatta poliisin käsitys on vahvistunut siitä, ettei tekoon liity poliittista tai ideologista motiivia. Myös käsitys siitä, epäilty toimi yksin ja valitsi uhrinsa satunnaisesti, on vahvistunut.

– Epäilty ei ole puhunut, mutta ulkoisesti hän on vaikuttanut rauhalliselta. En voi kommentoida, millaista potilashistoriaa hänellä on ollut vai onko ollut minkäänlaista, sanoo tutkinnanjohtaja Saku Tielinen STT:lle.

Poliisi kertoi aiemmin, että ampumisessa käytetty ase oli luvallinen. Se ei kuulunut epäillylle itselleen. Tielinen on vaitonainen aseen alkuperästä.

– Olemme päättäneet, ettei aseen alkuperää tai sen haltuun saamista kommentoida. Poliisilla on pitkälti tiedossa, että miten tämä on mennyt, mutta on päätetty olla kommentoimatta.

Tähän mennessä poliisi on kertonut, että ampujaa epäillään kolmesta murhasta.

– Voi olla, että aseen hallussa pitämisessä ja siinä, miten se on saatu, on kyseessä ampuma-aserikos ja omaisuusrikos. Ampumisessa muut ihmiset ovat saattaneet olla vaarassa, eli mahdollisesti (epäillään) vaaran aiheuttamisesta. Murhat ovat niin vakavia rikoksia, että nuo muut ovat tässä vaiheessa niin sivuseikkoja, että niihin ei ole vielä tässä vaiheessa perehdytty tarkemmin, Tielinen sanoo.

Tilanne ohi parissa minuutissa

Poliisi on myös kuulustellut yli kymmentä todistajaa ja tutkinut valvontakameratallenteita. Tielisen mukaan valvontakameroista ei ole selvinnyt mitään uutta.

– Valvontakameroista näkyy pitkälti se, miten tilanne on mennyt. Kuultujen silminnäkijöiden kertomukset vastavat pitkälti sitä, mitä valvontakameroista on nähtävissä. Tilanne (ampuminen) oli ohi parissa minuutissa.

Tutkinnanjohtaja Tielinen piti tiedotustilaisuuden poliisiasemalla Imatralla. Poliisi jätti tänä aamuna epäillystä vangitsemisvaatimuksen Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle.

Poliisi epäilee 23-vuotiaan miehen ampuneen Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiina Wilén-Jäppisen ja kaksi paikallista toimittajaa sunnuntain vastaisena yönä.

Ampumispaikka valikoitui ilmeisesti sattumanvaraisesti

Etelä-Karjalan Osuuskaupan johdon käsityksen mukaan ravintola Vuoksenvahdin edusta valikoitui ampumispaikaksi sattumanvaraisesti, kertoo toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen. Etelä-Karjalan Osuuskauppa omistaa imatralaisravintolan. Sillanpää-Jaatisen mukaan epäillyllä ei tiettävästi ole ollut kahnauksia ravintolassa.

Kolme naista ammuttiin Imatran keskustassa puoliltaöin sunnuntain vastaisena yönä. Teosta epäillään 23-vuotiasta miestä, jonka poliisi otti kiinni tapahtumapaikalta.

Risikko: Hurjan tärkeää, että kriisikeskus käynnistyi heti

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on tänään vieraillut Imatralla ja esittänyt surunvalittelunsa koko kaupungille. Risikon mukaan suru kaupungissa on käsin kosketeltava.

Risikko kiitteli poliisin toimintaa ja erityisesti sitä, että paikalla oli annettu välittömästi kriisiapua.

Koululaisten itsenäisyyspäiväjuhla peruttu Imatralla

Imatran kouluissa varaudutaan puhumaan kolmoissurmasta. Imatran hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan mukaan kouluissa varaudutaan siihen, että lapsilla on tarve puhua asiasta tai he voivat käyttäytyä erikoisesti. Tukitoimia on pohdittu erityisesti kouluissa, joissa on esimerkiksi ampumisen uhrien lapsia.

Kujalan mukaan kaupungin kuudesluokkalaisille järjestämää itsenäisyyspäivän vastaanottoa ei pidetä tänään. Wilén-Jäppisen piti olla mukana vastaanotolla.

Imatralla tarjotaan kriisiapua myös tänään. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja kirkon henkinen huolto järjestävät yhteisen kriisitukipisteen Olavinkulmassa.

STT