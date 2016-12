Poliisi pitää todennäköisenä, että Imatran ampumisten taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta tämä ei ole kertonut tapahtumista. Tästä huolimatta poliisin käsitys on vahvistunut siitä, ettei tekoon liity poliittista tai ideologista motiivia. Vahvistusta on saanut myös käsitys siitä, epäilty toimi yksin ja valitsi uhrinsa satunnaisesti.