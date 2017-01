Suupohjan alueella on kadoksissa kolme miestä. Rikoskomisario Jari-Matti Marttala pitää tilannetta poikkeuksellisena.

Tapio Otsomaa katosi Teuvalla alkukesästä 2016 ja kauhajokelainen Erkki Viitaharju on ollut kadoksissa marraskuusta 2015 lähtien. Nyt taas yksi mies on kadonnut Teuvalla.

– Tietysti tämä on lukumäärällisesti poikkeuksellista.

Viimeisimmän kadonneen kohdalla poliisi sai miehen puolisolta ilmoituksen katoamisesta. Puolison mukaan mies oli lähtenyt tiistaiaamuna Teuvalta kohti Jalasjärveä, eikä häntä ole sittemmin saatu yhteyttä.

– Asiasta on kirjattu katoamisilmoitus. Kyse on aikuisesta ihmisestä, joka on lähtenyt, eikä ole palannut, Marttala toteaa.

Katoamisesta ei myöskään ole vielä kovin pitkää aikaa. Poliisi on laittanut miehen ja tämän auton tiedot omiin järjestelmiinsä niin sanotusti hakuun. Näin partiot tietävät, että miestä etsitään, jos tämä tulee poliisia vastaan.

Poliisi ei tällä hetkellä epäile tapauksessa rikosta.

– Oletamme, että henkilö ei ole vastoin omaa tahtoaan kadoksissa.

Mikäli miehestä ei lähipäivinä saada havaintoja, mietitään jatkoa uudestaan.

– Odotetaan nyt muutama päivä.

Marttalan mukaan tilanne olisi eri, jos kyse olisi lapsesta tai iäkkäästä henkilöstä.

Puoliso on jakanut Facebookissa katoamisilmoituksen miehestään. Marttala on tietoinen sosiaalisen median päivityksestä.

– Tällaiset ovat aina vähän rajatapauksia kun levitellään toisen tietoja julkisesti, Marttala toteaa viitaten yksityisyyden suojaan.

Marttala ymmärtää, että omaisten huoli miehestä on kova. Hän kuitenkin pohtii, onko sosiaalinen media se paras vaihtoehto tässä vaiheessa.

JATTA LAPINKANGAS