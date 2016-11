Poliisi on ampunut Joensuussa aseen kanssa liikkunutta miestä. Tilanne sai alkunsa varhain tänä aamuna, kun hätäkeskus sai ilmoituksen mahdollisesti aseen kanssa liikkuvasta miehestä.

Poliisi löysi miehen Joensuun Reijolasta ja käskytti tätä luopumaan käsiaseestaan. Poliisi kertoo, että mies ei totellut, vaan lähestyi poliisia uhkailemalla sekä itseään että poliiseja.

Tilanteen seurauksena poliisi ampui kohti miestä. Tämä on sairaalassa, mutta vammoista ei ole tarkempaa tietoa. Poliisi ei kerro tässä vaiheessa, mihin miestä osui. Mies on vuonna 1983 syntynyt paikkakuntalainen.

Kukaan muu ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi ilmoittaa tiedottavansa tapauksesta enemmän tänään puoliltapäivin.

Poliisi on joutunut turvautumaan aseeseen tänä vuonna useaan otteeseen. Viimeisin tapaus on lokakuulta Mikkelistä, kun poliisi ampui miestä jalkaan VR:n makasiinialueella. Mikkelin ampumistapauksesta on aloitettu esitutkinta.

Tänä vuonna kolme ihmistä on kuollut poliisin aseenkäytön seurauksena. Tapaukset tapahtuivat helmikuussa Tuusulassa, maaliskuussa Petäjävedellä ja nelostiellä Orimattilassa lokakuussa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi STT:lle lokakuussa, että poliisin aseenkäyttölinjassa ei ole muuttunut mikään. Poliisi turvautuu Kolehmaisen mukaan aseeseen viimeisenä keinona.

STT