Pohjoismaiden pääministerit ovat tänään ja huomenna koolla Ahvenanmaalla. Suomi on tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa ja isännöi kokousta. Paikalla ovat Ruotsin Stefan Löfven, Norjan Erna Solberg ja Tanskan Lars Lökke Rasmussen. Islannista paikalla on pääministerin sijainen.

Ruotsi on kertonut aikaistavansa pysyvien joukkojen sijoittamista Gotlantiin, koska turvallisuuspoliittinen tilanne on huonontunut. Kokouspaikkana Ahvenanmaa onkin mitä ajankohtaisin, koska myös sen turvallisuuspoliittinen asema on herättänyt keskustelua.

Ahvenanmaan valikoituminen kokouspaikaksi ei Sipilän mukaan liity Ruotsin Gotlanti-päätökseen vaan paikka valittiin jo pääministeri Alexander Stubbin (kok.) kaudella.

– Me kuulemme nyt kaikki esittelyn Ahvenanmaan tilanteesta. Varmasti tämä on monille pääministereille ensimmäinen vierailu Ahvenanmaalla, ja he mielenkiinnolla kuulevat Ahvenanmaan tilanteesta ja erityissuhteesta, joka meillä on Ahvenanmaan kanssa, Sipilä vastasi kysymykseen, nouseeko Ahvenanmaan turvallisuuspoliittinen asema esille.

Vuosittaisessa tapaamisessaan Pohjoismaiden pääministereillä on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan epävirallisesti.

Suomi aikoo nostaa esiin esimerkiksi biopolttoaineiden yhteisen sekoitussuhteen. Sipilä kertoi ennen tapaamisen alkua, että Pohjoismaat voisivat olla halukkaita yhtenäistämään biopolttoaineiden määrittelyä.

– Tämä voisi olla asia, jossa pääsemme yhdessä eteenpäin. (On) monia tämän tyyppisiä kysymyksiä, joita tässä testataan ja katsotaan, onko valmiutta lähteä etenemään.

