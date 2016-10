Pietarsaaren satamatien remontti maksaa kaupungille 410 000 euroa odotettua enemmän, koska töiden aikana on jouduttu tekemään useita ennakoimattomia muutoksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti lisämäärärahan hankkeelle. Rahoitus tapahtuu lainalla.

Satamatie on ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishanke, jossa on saneerattu Pohjantietä, Kolpintietä ja Luodontietä. Kaupungin osuus hankkeesta on 52 prosenttia.

Satamatien remontointi on maksanut yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.