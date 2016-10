Orpo muistuttaa, että jo ennen talouden Nobel-palkintoakin Holmström on ollut erittäin arvostettu hallituksen piirissä. Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä kirjoittivat elokuussa valtiovarainministeriön pyynnöstä raportin Suomen talouspolitiikasta.

Orpo tapasi Holmströmin viimeksi elokuussa Luxemburgissa euroryhmän kokouksesta tavoitettu Orpo tapasi Holmströmin viimeeksi elokuun lopussa, kun hän luovutti raporttinsa.

– Raportissa suhtauduttiin myönteisesti hallituksen talouspolitiikan linjaan, mutta kiinnitettiin huomiota uudistusten toimeenpanoon ja etenemistahtiin.

Orpo: Holmström oikeassa koulutusleikkauksista Holmström on suhtautunut kriittisesti hallituksen päättämiin koulutusleikkauksiin. Orpon mukaan Holmström on oikeassa.

– Kun rahat ovat tiukassa, niin koulutusmiljardit on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja koulutus on asetettava etusijalle, jos lisää resursseja on käytettävissä.

Orpo lähetti onnittelut Holmströmille heti, kun taloustieteen Nobel-palkinto julkistettiin. Valtiovarainministeri ei ollut osannut odottaa palkintoa Suomeen. Orpon mukaan on itsestään selvää, että hallitus huomioi jotenkin Holmströmin palkinnon. Huomioimisen muoto päätetään myöhemmin.

