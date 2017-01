– Minun täytyy pohtia, paljonko minulla on aikaa käyttää kunnallisvaaleihin versus oikeusprosessiin. Oikeusprosessiin lähteminen vaatii paljon aikaa, ja kunnallisvaalit pitäisi kuitenkin hoitaa kunnialla, Tynkkynen sanoi STT:lle.

Tynkkynen aikoo ehdolle Oulun kaupunginvaltuustoon. Oulun käräjäoikeus tuomitsi hänet tänään sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.

Tuomio tuli Tynkkysen muslimeita ja islaminuskoa koskeneista Facebook-kirjoituksista. Hän sai 50 päiväsakkoa, joista tulee maksettavaa yhteensä 300 euroa.

Tynkkynen katsoo, ettei tuomio vaikuta hänen kunnallisvaaliehdokkuuteensa.

– Ei haittaa millään tavalla. Päinvastoin toivon, että puolueemme puheenjohtajaksi tulee henkilö (Jussi Halla-aho), jolla on poliittiset tuomiot näistä kahdesta asiasta, jotka on tänään langetettu minullekin. Suomeen tarvitaan esimerkkejä siitä, että asioita pitää pystyä sanomaan ääneen – olivat ne miten kipeitä tahansa, varsinkin jos ne ovat länsimaisia arvoja vastaan.

Kutsui Muhammadia "pedofiiliprofeetaksi"

Tynkkynen kirjoitti Facebookissa aiemmin muun muassa, että "islam pitää kitkeä Suomesta". Hän kirjoitti myös, että mitä vähemmän Suomessa on muslimeja, sitä turvallisempaa on.

Käräjäoikeus piti kirjoituksia panettelevina, solvaavina ja osin uhkaavina. Oikeuden mukaan Tynkkynen olisi pystynyt esittämään mielipiteensä ilman muslimeita panettelevaa ja solvaavaa yleistystä. Tynkkysen kirjoitusten katsottiin täyttävän rikoksen tunnusmerkistön eikä nauttivan sananvapauden suojaa.

Kirjoituksissaan Tynkkynen lisäksi kutsui profeetta Muhammadia "pedofiiliprofeetaksi".

Oikeuden mukaan Tynkkynen häpäisi julkisessa Facebook-kirjoituksessaan muslimien pyhinä pitämiä kohteita tavalla, joka oli omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Kirjoituksen katsottiin siis täyttävän näiltäkin osin rikoksen tunnusmerkistön.

Oikeus: Sananvapauteen kuuluu vastuu

Tynkkynen itse sanoi, että hänen Facebook-kirjoitustensa pitäisi nauttia sananvapauden suojaa. Syyttäjä luonnehti Tynkkysen käyttämiä ilmaisuja rasistiseksi ja solvaavaksi vihapuheeksi.

Oikeus huomauttaa ratkaisussaan, että sananvapauteen liittyy velvollisuuksia ja vastuuta. Oikeus tuo esiin, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapaus voidaan asettaa tämän vuoksi sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaisiksi, joista säädetään laissa.

– Sananvapautta on rajoitettu muun muassa nyt kysymyksessä olevalla kiihottamisrikosta koskevalla lain säännöksellä, oikeus toteaa.

Puoluesihteeri: Hakkaraisen tilanne erilainen

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, voiko kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu henkilö osallistua kuntavaaleihin perussuomalaisten listoilta. Hänen mukaansa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittujen kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen, varavaltuutettu Terhi Kiemungin ja perussuomalaisten nuorten entisen puheenjohtajan Sebastian Tynkkysen tapaukset poikkeavat toisistaan.

– Sisällöllisesti tapaukset ovat olleet kovin erilaisia. Hakkaraisen osalta yleinen oikeudentunne ihmisillä on Hakkaraisen puolella siinä, että hän on toiminut kiihdyksissään ja tuohtuneena Nizzan terrori-iskusta. Hän on käyttänyt yleisesti käytössä olevia sanamuotoja eli yleinen oikeudentunto tuntuu kansalaisilla olevan Hakkaraisen puolella. Tynkkysen tai Kiemungin osalta tilanne on vähän erilainen. Käymme tämän puolueen sisällä läpi aika perusteellisesti, Slunga-Poutsalo sanoo.

STT