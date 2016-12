Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) on pyytänyt asiasta näkemystä EU-komissiolta. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Hallituksen lakiesitys, joka sallii osakeomistusten hallintarekisteröinnin ulkomailla, on edelleen täysin jumissa. Hallituspuolueet riitelevät siitä, onko lakia pakko muuttaa EU-asetuksen takia vai voiko Suomi edellyttää omistusten julkisuutta myös ulkomailla.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) on pyytänyt asiasta näkemystä EU-komissiolta. Hänen tulkintansa mukaan komissio katsoo vastauksessaan, ettei suomalaisten hallintarekisteröintiä ulkomailla tarvitse hyväksyä.

– Tähän asti on sanottu, että komissio vaatii meitä hyväksymään hallintarekisteröinnin ulkomailla, mutta näin ei siis ole, Turunen sanoo.

Hallituskumppanien ja valtiovarainministeriön tulkinta on kuitenkin toinen. Niiden mukaan komissio ei ota asiaan suoraan kantaa.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen Armi Taipaleen mukaan komissio toistaa vastauksessaan EU-asetuksen sisällön, mutta ei tulkitse Suomen tilannetta.

– Me virkamiehet emme yleensä kysy komissiolta kantaa, koska he vetoavat aina siihen, että se on EU-tuomioistuimen tehtävä, Taipale sanoo STT:lle.

Turusen komissiolta saamasta vastauksesta on tänään kertonut myös Helsingin Sanomat.

Suomi ei voi velvoittaa muita

EU:n arvopaperikeskusasetus tuli voimaan jo reilut kaksi vuotta sitten, mutta Suomi on vasta toimeenpanemassa muutoksia. Lain käsittely on ollut kesästä lähtien täysin jumissa, eikä sitä ole käsitelty talousvaliokunnassa lähes lainkaan.

Asetuksen myötä suomalaiset sijoittajat voisivat käyttää hallintarekisteriä ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta. Sen sijaan kotimaassa hallintarekisteröinti ei olisi mahdollista. Suomi on jo aiemmin neuvotellut EU:n kanssa poikkeussäännön, jonka mukaan se voi pitää kiinni osakeomistusten nykyisestä julkisuudesta ja kieltää hallintarekisteröinnin kotimaassa.

Osakeomistusten piilottamista ovat arvostelleet niin poliisi kuin verottajakin.

Taipale valtiovarainministeriöstä sanoo, että Suomi ei kuitenkaan voi velvoittaa muita maita muuttamaan niiden säädöksiä arvopaperien säilytyksestä. Esimerkiksi Saksassa ei hänen mukaansa tunneta Suomen kaltaista suoran hallinnan järjestelmää, vaan maassa käytetään hallintarekisteriä.

STT