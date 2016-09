Tapauksesta on aloitettu varsinainen esitutkinta, jossa rikosnimikkeenä on ollut myös yleisvaaran tuottamus. Poliisin mukaan perheenisää on kuulusteltu epäiltynä ja hän on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä.

Neljän asunnon rivitalo tuhoutui palossa tiistain vastaisena yönä Raahen Pattijoella. Palossa kuolivat 6- ja 10-vuotiaat lapset. Samasta asunnosta pelastautuivat perheen isä ja yksi lapsi.

Poliisi kertoo, että pelastautunut poika voi olosuhteisiin nähden hyvin ja häntä on päästy kuulemaan.

Palon arvioidaan alkaneen todennäköisesti keittiöstä. Rivitalon muissa asunnoissa olleet ihmiset pääsivät ajoissa ulos rakennuksesta.

STT