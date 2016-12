Viimeöisessä huoneistopalossa kuoli 1976 syntynyt nainen ja hänen kolme lastaan, kertoo poliisi. Lapset olivat syntyneet vuosina 2009, 2010 ja 2014. Poliisin mukaan suurimmat palovauriot ovat saunassa.

Palon havaitsi naapuri, joka teki ilmoituksen hätäkeskukseen. Palokunta sai hälytyksen Vuosaaren Vuotie 59:ään aamuyöllä kello 2.47. Ensimmäinen palokunnan yksikkö oli paikalla 11 minuutin kuluttua.

Kaikki uhrit olivat elottomia jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, eikä elvytys enää tuottanut tulosta. Huoneisto sijaitsee kerrostalon kuudennessa kerroksessa. Asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Huoneistossa ei ollut muita ihmisiä.

Tulipalo ei levinnyt kuusikerroksisen rakennuksen muihin huoneistoihin, eikä taloa tarvinnut evakuoida. Palohuoneisto on ylimmän kerroksen kolmio, joka tuhoutui osittain.

Palo oli saatu sammutettua ennen aamuneljää. Palohuoneistossa syntyi myös tuntuva vesivahinko, jonka leviämistä muihin huoneistoihin palokunta pyrki estämään aamuyöllä.

Aamukuuden jälkeen paikalla oli vielä pelastuslaitoksen yksikköjä. Paikalla on pelastuslaitoksen mukaan myös kriisipäivystys Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus tutkivat

Palon syttymissyystä ei ollut vielä aamulla tietoa.

– Palo oli rajoittunut syttymishuoneeseen, kertoi palomestari Kimmo Tuominen tiedotustilaisuudessa, jonka pelastuslaitos järjesti aamulla kuudelta.

Poliisi tutkii syttymissyytä.

Myös Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut Vuosaaren tulipalon alustavan tutkinnan. Tutkinnan johtaja Kai Valosen mukaan kyseessä on erityisen vakava palo, sillä siinä kuoli useita ihmisiä. Valosen mukaan on syytä tutkia, miksi ihmiset eivät päässeet pelastautumaan palavasta asunnosta.

STT