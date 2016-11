Ilmailualan Unionin (IAU) puheenjohtaja Juhani Haapasaari. Kvva on vuodelta 2013. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari tiedotti keskellä yötä sähköpostin välityksellä, että lentoliikenteen palveluja koskeva neuvottelutulos olisi kaatumassa, koska sopimuksen tekohetkestä on erimielisyyttä. Myöhemmin lähettämässään tarkennuksessa Haapasaari kirjoitti, että kiistassa on kyse siitä, uusittiinko sopimus kilpailukykysopimuksen mukaisesti 31. toukokuuta, kuten IAU on asian tulkinnut, vai onko sopimus jäänyt syntymättä.

Lisäksi Haapasaari ilmoitti, että Finavia -konsernin turvatarkastusta koskevat sopimusneuvottelut ovat ajautumassa umpikujaan. STT ei ole tavoittanut Haapasaarta kommentoimaan asiaa.

Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo STT:lle, että työehtosopimukset ovat olemassa, vaikka allekirjoituspöytäkirjojen työstäminen on vielä kesken. Aarton mukaan Paltassa ihmetellään suuresti IAU:n näkemystä siitä, että asiassa olisi jotain epäselvää.

– Meillä on sekä lentoliikenteen palveluja koskevassa työehtosopimuksessa että Airpro Oy :tä (Finavian maapalveluja tuottava tytäryhtiö) koskevassa työehtosopimuksessa IAU:n kanssa kikyn mukainen työehtosopimus, Aarto sanoo.

– Me lähdemme siitä, että molemmat työehtosopimukset ovat voimassa, vaikka muodollisia papereita vielä valmistellaan liittojen välillä.

Aarton mukaan Paltan sopimusalasta vastaava asiantuntija on viimeksi eilen keskustellut Haapasaaren kanssa lentoliikenteen palveluita koskevasta työehtosopimuksesta ja molemmilla osapuolilla on tuolloin ollut yhteisymmärrys siitä, että sopimus on olemassa.

STT