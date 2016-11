Tietosuojavaltuutettu on pyytänyt poliisia selvittämään Web of Trust -verkkopalvelun toimintaa. WOT-palvelu on maksuton verkkoselaimen lisäosa, joka näyttää käyttäjälleen verkkosivujen turvallisuusluokituksen.

Palvelu näyttää selaajalle turvallisen sivuston merkiksi vihreän kuvakkeen, vaaralliselle punaisen. Tiedon tuottavat palvelun käyttäjät yhdessä.

– Saksalainen tietosuojaviranomainen ilmoitti, että palvelua epäillään käyttäjiensä henkilötietojen luovuttamisesta ulkoisille toimijoille. Henkilötunnistetietojen epäillään olevan puutteellisesti anonymisoitu, kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Lännen Medialle.

Ensimmäiset vihjeet ongelmista tulivat Aarnion mukaan saksalaiselta medialta.

Aarnio sanoo, että hän päätyi pyytämään poliisiselvitystä, koska tietosuojavaltuutetun toimiston hallinnolliset keinot eivät enää riittäneet.

– Yritys on selvitystilassa, ja taustalla on nimenvaihdoksia. Keinomme eivät tässä oikeudellisessa tilanteessa riitä, hän lisää.

Aarnio neuvoo käyttäjiä olemaan varovaisia lisäosan käytön kanssa.

– Kun sitä käyttää, se lähettää ip-osoitteen palveluun ja vertaa hakupyyntöä palvelun keräämiin mustiin listoihin. Lisäosa näyttää onko palvelu käyttäjälle turvallinen,mutta samalla se kerää osoitteen talteen.

IP-osoite on tunniste, joka kertoo internetiin kytketyn tietokoneen oman numerosarjan.

Web of Trustin taustalla oli suomalainen tietoturvayritys WOT Services Oy, joka toiminta päättyi sillä nimellä helmikuussa 2016. Nimi vaihtui TOW Software Oy:ksi.

– Selvitystilassa oleva yhtiö ajetaan alas eikä sillä ole enää toimintaa, toteaa lakimies Antti Summa Asianajotoimisto Lindfors & co:sta.

Summa ei kommentoi verkkopalvelua eikä sen toimintaa. WOT ei vastannut Lännen Median haastattelupyyntöön.

Palvelun nettisivuston mukaan WOT on ladattu yli 140 miljoonaa kertaa ja sillä on yli 50 miljoonaa arvioitua sivustoa. Sen asiakkaisiin on kulunut muun muassa Facebook, joka on käynyt läpi käyttäjiensä jakamia linkkejä palvelun avulla.

WOT-innovaatio on palkittu Innosuomi 2010 -palkinnolla.

Johanna Puukka / lännen media