Sanomalehtien Pohjalainen ja Vasabladet päätoimittajat vetoavat yhdessä sen puolesta, että laajan päivystyksen on säilyttävä Vaasan keskussairaalassa myös vastedes.

Vasabladetin Niklas Nybergin mukaan selvitys toisensa perään on osoittanut, että Vaasan keskussairaalassa tulee olla ympärivuorokautinen päivystys. Toni Viljanmaa puolestaan painottaa, että kattavien ja laadukkaiden sairaalapalveluiden merkitys on erittäin tärkeä Pohjanmaalle, joka on noussut monilla mittareilla menestyvimmäksi maakunnaksi. Kärkialueiden elinvoimaisuutta ei pidä hänen mukaansa vaarantaa lyhytnäköisillä päätöksillä taantumasta kärsivässä Suomessa.

Hallitus on esittänyt laajaa päivystysvastuuta 12 sairaalalle. Vaasan keskussairaala ei ole niiden joukossa.

STT