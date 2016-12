Iltalehden mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sanonut lehden haastattelussa, että tavoitteena on saavuttaa 72 prosentin työllisyysaste vuonna 2021. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Pääministerin esikunnasta kiistetään STT:lle, että tavoitetta 72 prosentin työllisyysasteen saavuttamisesta olisi siirretty. Tavoitteena on yhä nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Sen sijaan edellytys on, että velkaantuminen pysähtyy vuoteen 2021 mennessä.

STT