Junes Lokka, millä perusteella tallensit oikeudenkäynnin?

– Sehän oli julkinen käsittely, ja uhri oli vaatinut sen käsittelyä julkisesti.

Laki lähtee siitä, että oikeuden puheenjohtaja päättää saako salissa kuvata tai tallentaa tapahtumia.

– Mikä se sellainen julkinen käsittely on, joka ei ole julkinen?

On eri asia seurata oikeudenkäyntiä ja nauhoittaa tapahtumat ja levittää niitä netissä.

– Miten se on eri asia? Jos otat muistiinpanoja sanasta sanaan, onko sekin laitonta?

Ei, tässä puhutaan tapahtumien tallentamisesta ja tallenteiden levittämisestä.

– Sehän oli vain suora lähetys Youtubessa. En minä sitä tallentanut, vaan Youtube. Salakuvauksen tunnusmerkistö ei täyty. Kaikki keskustelut, joissa on itse paikalla, saa tallentaa.

Sinähän et ollut oikeudenkäynnissä edes osapuolena.

– Niin, mutta tuomari rikkoo yhdenvertaisuuslakia. Kuvitellaan, että joku muualla asuva haluaisi tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä, mutta ei olisi rahaa tulla paikalle. Häntä syrjittäisiin siinä. Tai pyörätuoli-ihminen, hänhän ei pääsisi edes turvatarkastuksesta läpi. Mielestäni tämä on vakava taistelu syrjintää vastaan.

– Normaaleissa maissa meillä on tv-kanavia, jotka lähettää oikeudenkäyntejä suorina, mutta ilmeisesti tuomareilla on laajempi käsitys julkisuudesta. Jos se on julkinen käsittely, niin se on julkinen. Ei ole välimuotoa.

Tallensitko myös oikeudenkäynnin salassapidettäviä osuuksia?

– Poistuin salista, joten en voinut kuvata. Ja sehän olisi ollut salakuvaamista.

Oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen, koska se käsiteltiin avoimin ovin. Se sai suurta huomiota mediassa. Minkä takia lisäjulkisuus oli mielestäsi tarpeen, eikö normaali tiedotusvälineiden toiminta olisi riittänyt?

– Sano minulle, mikä on normaali tiedotusväline tässä maassa?

Tarkoitan vakiintunutta suomalaista lehdistöä.

– Se on vain kuvitelmaa. Lehdistö aina suodattaa näitä juttuja. Tämähän on vielä parempaa tiedonvälitystä, kun ei suodateta ollenkaan sitä. Oikeuslaitoksen pitäisi hyväksyä tällainen digiloikka. Internet-aikana voidaan välittää tietoa suodattamattomana eikä sekoittaa siihen toimittajien mielipiteitä, joita turhan usein tulee näissä uutisissa.

Kaikkia asioita, jotka ovat julkisia tietoja, ei saa julkaista ja levittää. Tullaan alueelle, jossa voidaan loukata ihmisten yksityisyyttä tai kunniaa. Harkitsitko tätä?

– Teoriassa koko kansa olisi voinut tulla saliin. Jos olisi erittäin nopea kirjoittaja ja ottanut kaiken ylös sanasta sanaan, niin miten se poikkeaa tästä?

Puhun eri asiasta. Saatoit aineiston nettiin kaikkien nähtäväksi. Se on eri asia kuin se, että teet nauhoitteen itsellesi tai pienelle piirille.

– Ei, se on ihan sama asia, kun kuka tahansa olisi voinut tulla sinne.

Annan toisen esimerkin. Jos kaupunginjohtaja virtsaisi humalassa puistossa housut auki, niin kuka tahansa voisi nähdä sen, mutta jos sen kuvaa ja laittaa nettiin, syyllistyy todennäköisesti rikokseen.

– Joo, hän voi tehdä rikosilmoituksen. Toinen juttu on, että rikollisen teot eivät kuulu yksityiselämän piiriin.

Tässähän ei suojata rikollista, vaan uhria ja sitä, että oikeudenkäynti pysyy riippumattomana ja vapaana.

– Uhrihan halusi sen julkisuuteen.

Entä, jos oikeudenkäynti olisi julkinen, mutta siitä huolimatta jotenkin haitaksi uhrille? Oikeudenkäyntiähän ei automaattisesti salata, jos siitä on jotain haittaa uhrille.

– Suomessa julkisuuslaki on aivan liian tiukka, näitä pitää alkaa julkaisemaan enemmän. Nämä ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, ei näitä ole syytä pitää salassa.

Ovatko viranomaiset olleet Sinuun yhteydessä?

– Ei.

HENRIPEKKA KALLIO/LÄNNEN MEDIA