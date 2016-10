Oulun käräjäoikeudessa käsitellään ylihuomenna epäiltyä insestitapausta poikkeuksellisesti avoimin ovin. Syytettynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on 51-vuotias mies, jonka tytär on jutussa asianomistajana. Myös oikeudenkäyntiaineisto on oikeuslaboratorion tutkimustodistusta lukuun ottamatta julkista.