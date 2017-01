Orpo muistuttaa, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) torstaina esittelemä selvitys on vain yksi ehdotus ratkaisumalliksi siitä, miten vastata liikenneverkon korjausvelkaan ja liikennesektorin kehittämistarpeisiin.

– Ei ole mitään hallituksen yhteistä kantaa. Siksi ei ole myöskään valmistelua, eikä näköpiirissä ole muutoksia näihin keskeisiin autoilun verotuksiin.

– Toivon, että tämä viesti rauhoittaa autokaupan, Orpo sanoo.

Hän kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Bernerin suunnitelmassa ehdotettiin autoverosta luopumista. Orpon mukaan jo ehdotus on aiheuttanut häiriön autokauppaan, joka on kansantalouden kannalta merkittävä ala. Valtiovarainministeriössä seurataan tilannetta ja tavoitteena on sen rauhoittaminen.

– Ei ole nyt syytä minkäänlaiseen paniikkiin tai johtopäätöksiin, Orpo vakuuttaa.

Torstaina esitelty malli on herättänyt paljon arvostelua. Orpolle on epäselvää ainakin se, mikä olisi yhtiömuodon lisäarvo ja mistä liikenneverkon kehittämiseen tulisi lisää rahaa.

Soinilta täystyrmäys

Myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) vahvistaa, ettei Bernerin selvityksestä ole yksimielisyyttä hallituksessa.

Soinin mukaan Bernerin malli ei etene, koska perussuomalaiset eivät sitä hyväksy.

– Tämä on kohtelias täystyrmäys näille hankkeille. Tämä hallitus on panostanut tienpitoon ja korjausvelan kiinnikuromiseen huomattavasti edeltäjiään enemmän. Tätä linjaa on jatkettava, Soini sanoo tiedotteessa.

Soini huomauttaa, että kokoomuksessa ja keskustassa useat kansanedustajat ovat sanoutuneet irti muun muassa jo sovitusta veneverosta.

– Jos jotain yhdessä sovitaan, se tehdään yhdessä, jos jotain puretaan, se yhdessä puretaan. Niistä ei päätetä hallituskumppaneiden rivikansanedustajien tiedotteilla ja irtopisteiden keruulla.

