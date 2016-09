Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman syytti hallitusta kansalta leikattujen rahojen syytämisestä taustaryhmilleen. Hänen mielestään hallituksen budjetin suurin uutinen oli, ettei rahoja käytetä velaksi elämisen lopettamiseen. Sen sijaan varakkaimmat saavat pysyvät suuret veronkevennykset.

Lindtmanin mukaan vielä viime eduskuntakaudella keskusta vaati Robin Hood -veroa, joka olisi ottanut rikkailta ja antanut köyhille. Hänen mielestään pääministeri Juha Sipilästä (kesk.) on tullut Nottinghamin sheriffi, joka ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille.

Sipilä vastasi, että pieni- ja keskituloisten verotusta on jo kevennetty miljardilla eurolla. Hallitus päätti budjettiriihessä 515 miljoonan veronkevennyksistä, ja vuoden alussa tehtiin 450 miljoonan työtulovähennyksen korotus pieni- ja keskituloisille.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi lisäksi, että eläkeläisten verotusta vähennetään lähes 140 miljoonalla ja pienituloisten maksukorotuksia kompensoidaan 30 miljoonalla.

– Hallituksen päättämät noin miljardin veronkevennykset ovat pääosin kohdistuneet pieni- ja keskituloisiin ja eläkeläisiin. Siis miljardin veronkevennykset pieni- ja keskituloisiin ja eläkeläisiin, Sipilä vastasi kritiikkiin.

Suhteellisen tasainen viiva

Sipilän mukaan hallitus kompensoi päätöksillään kiky-sopimuksessa tehtyjä veroratkaisuja, jotka painottuivat hyvätuloisten eduksi. Kikyssä työnantajilta työntekijöille siirtyy maksuja, joista osan voi vähentää verotuksessa. Nämä vähennykset suosivat suurituloisia.

– Hallitus korjasi tämän tilanteen omalla veroratkaisullaan. Nyt saadaan suhteellisen tasainen viiva, joka on noin 0,6 prosenttia keventävä kaikilta. Kun puhutaan prosenteista, niin se on selvä asia, että prosentti on vähemmän tonnista kuin kolmesta tonnista, Sipilä totesi.

Valtiovarainministeriön mukaan keskituloisen palkansaajan verotuksen arvioidaan kevenevän ensi vuonna noin 250 euroa, pienituloisen noin 140 euroa ja suurituloisen noin 550 euroa, kun huomioidaan kaikki ensi vuodelle tiedossa olevat vero- ja maksumuutokset sekä ansiotason nousu.

STT