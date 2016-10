Turun yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden ainejärjestö Lex ry:n mukaan yhdistyksen kerhotiloissa Turun Kirkkotiellä on huumattu kaksi naista. Toinen tapauksista on sattunut Lex ry:n mukaan tänä vuonna, toinen vuonna 2015.

Yhdistys tiedotti jäsenistöään asiasta tänä vuonna sattuneen tapauksen jälkeen. Lännen Media sai tiedotteen haltuunsa.

Kyse on yhdistyksen mukaan kahdesta tapauksesta, joissa opiskelijoiden juomalaseihin on pantu huumaavaa ainetta ilman, että asianosaiset olisivat siitä tienneet.

Lex ry:n puheenjohtaja Ville Laakso pitää uutisia erittäin ikävinä.

– Tämä on todella surullista. Hallitus on vastuussa jäsenistään ja siitä, että he osaavat olla varuillaan, joten halusimme tiedottaa jäseniä.

Laakson mukaan asianosaiset ovat itse tuoneet tapaukset Lex ry:n hallituksen tietoon. Yhdistys pitää asiaa varmana, sillä naiset ovat käyneet lääkärintarkastuksissa.

Laakso kertoo, että Lex ry:n juhlissa on tavallisesti muutamia järjestyksenvalvojia. Laakson mukaan riippuu tapahtumasta, ovatko kerhotilan juhlijat Lex ry:n jäseniä vai eivät. Välillä Kirkkotiellä järjestetään isoja tapahtumia, joiden osallistujat voivat olla esimerkiksi yliopiston muista ainejärjestöistä.

– Portsarit katsovat, keitä sinne lasketaan, Laakso sanoo.

– Kyseiset tapaukset ovat sattuneet tilaisuuksissa, joissa paikalla on ollut myös muita kuin Lex ry:n jäseniä. Tulevaisuudessa ulkopuolisten pääsyä kerhotiloihin tullaan rajoittamaan.

Yhdistys ei ole ilmoittanut asiasta toistaiseksi poliisille. Laakso kertoo, että hallitus seuraa tilannetta.

– Emme ole tehneet yksittäistapausten kanssa salapoliisityötä, Laakso sanoo.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Teemu Äikäs kertoo, että poliisilla ei ole järjestelmässään viimeisen vuoden ajalta rikosilmoituksia, joihin olisi kirjattu tapahtumapaikaksi Lex ry:n Kirkkotien kerhotilaa.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA