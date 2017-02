Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla iso osa matkustajista on työmatkalaisia. Uusi teollisuus alueella voisi vilkastuttaa myös lentokenttää. Kuva: Clas-Olav Slotte

Vaasa hakee sähköautoyhtiö Teslan Gigafactory-tehdasta alueelleen, ja työ-elinkeinoministeriö tukee ajatusta. Naapurimaakunnissa hakemus on otettu myönteisin mielin vastaan, koska yhden alueen hyvinvointi säteilisi myös sen läheisiin alueisiin.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema olisi yksi hyötyjistä. Nykyisin sillä on noin 90 000 matkustajaa vuodessa. Siitä valtaosa on työmatkalaisia.

Keski-Pohjanmaalla on erityisesti vahvaa kemianteollisuutta. Teslan tuleminen Vaasaan aiheuttaisi todennäköisesti kuhinaa Kaustisen suunnalle. Siellä on Gigafactoryn hanketta vetävän yhdistyksen mukaan Euroopan suurin litiumesiintymä. Kokkolassa puolestaan on iso kobolttijalostamo.

– Hieno homma, jos kävisi niin, että Tesla tulisi Vaasaan, toteaa Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman päällikkö Ari Nääppä.

Nääpän mukaan lentoasemalla on kyllä kasvunvaraa. Tällä hetkellä kentältä lähtee neljä lentoa päivässä Helsinkiin ja yksi Tukholmaan.

– Jos eivät nyt ihan kaikki koneet yhtä aikaa lähtisi, niin hyvinkin mahtuisi tuplamäärä lähtöjä. Lisämatkustajat olisivat kiva juttu.

Vaasan lentoasemalla oli viime vuonna noin 290 000 matkustajaa. Viisi vuotta sitten matkustajia oli lähes 100 000 enemmän, joten myös Vaasa vetää tarvittaessa vielä paljon lisää.

Tesla on ilmoittanut perustavansa yhden tehtaan Eurooppaan, mutta yhtiö on väläytellyt myös lisätehtaiden rakentamista. Nyt sillä on yksi tehdas Nevadan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Senkään toiminta ei vielä ole täydessä käynnissä.

Nevadan Gigafactory työllistää suoraan arviolta 6 500 ihmistä ja välillisesti jopa 30 000.

Jos Vaasa saisi tehtaan, alue tarvitsisi muiden maakuntien apua ainakin kuljetuksissa, työvoiman hankinnassa ja koulutuksen järjestämisessä. Keskipohjalaiset, pohjoispohjalaiset ja pirkanmaalaiset ovat jo ilmoittaneet tukevansa pohjalaisten pyrkimyksiä.

Myös Kotkan ja Haminan seutu sekä Pori ovat ilmaisseet halukkuutensa Teslan Gigafactoryn hakemiseen. Porin satama olisi hyvin tarpeellinen tehtaalle myös siinä tapauksessa, että tehdas tulisi Vaasaan, varsinkin kun tehdas voisi saada nikkeliä Porin läheltä Harjavallasta.

Rannikon satamat tekisivät todennäköisesti laajaa yhteistyötä. Luontevia yhteistyökumppaneita sijaintinsa puolesta olisivat Porin ja Vaasan lisäksi ainakin Kokkola, Kaskinen ja Rauma.

