Janakkalalaisesta omakotitalon pihassa käy vilske, vaikka se sijaitsee syrjäisen tien varrella. Pihasta on tullut jo monena jouluna turistinähtävyys, sillä näky on Suomen oloissa varsin poikkeuksellinen: taloa koristaa ja pihapiirissä loimottaa yli 50 000 led-lamppua.

Jouluihmiseksi tunnustautuva Satu Pudas kertoo saaneensa pihasta jo vähän paineitakin, kun ohiajavien autojen määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt. Valojen ripustamiseen menee yleensä noin kolme viikkoa.

Nyt tämänvuotinen urakka on jo loppusuoralla, ja Pudas voi ryhtyä nauttimaan kättensä jäljestä.

– Minulla on palava into laittaa ja sisustaa pihaa. Tämä on minulle kuin taidetta: haluan luoda jotain kaunista, Pudas kertoo

Iltapäivisin neljältä syttyvät led-lamput loimottavat päällä arkisin iltayhteentoista ja viikonloppuisin puolille öin. Pudas ei osaa sanoa, kuinka paljon rahaa harrastukseen on kaikkiaan mennyt. Tänä vuonna hän on hankkinut uusia lamppuja noin 700 euron edestä.

– Tämä on minun talvilajini. Maksaisi sekin jotain, jos kävisin Lapissa hiihtämässä, Pudas sanoo.

Päälle tulee lisäksi valojen vaatima sähkönkulutus, joka on pienentynyt hehkulamppuajoista huomattavasti.

Valtion energia-alan asiantuntijayhtiö Motivan laskelmien mukaan 80 lampun jouluvalosarja maksaa sadassa päivässä noin 80 senttiä, jos valot ovat päällä kahdeksan tunnin ajan vuorokaudessa. Sen perusteella Satu Pudaksen valomeren pitäisi siis kuluttaa energiaa yhden talven aikana noin 500 euron edestä.

Pudaksen kokemuksen mukaan hintalappu on huomattavasti pienempi.

– Meillä valot ovat päällä noin seitsemän tuntia päivässä 2,5 kuukauden ajan. Lisälaskua siitä syntyy noin 150 euroa, Pudas kertoo.

Valotalossa jouluvalot palavat joulukuulta helmikuulle. Yleensä Pudas sammuttaa ne helmikuun ensimmäisinä viikkoina.

– Sitten iskee kyllä pimeys. Se tuntuu tosi totaaliselta, kun on ehtinyt tottua valomereen.

