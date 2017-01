Suomalaiset lapsettomuusklinikat ovat lisänneet palveluita, jotka on suunnattu vasta raskautta suunnitteleville tai raskauden yrityksen alkuvaiheeseen. Kiinnostus oman hedelmällisyyden tilanteen selvittämiseen ja perheenlisäyksen suunnitteluun on kasvussa, klinikoilta arvioidaan.

Väestöliiton lapsettomuusklinikoiden toimitusjohtajan Anne-Maria Suikkarin mukaan yhteydenotot Perhekeskuksen hedelmällisyysneuvontaan ovat lisääntyneet jonkin verran kolmen vuoden aikana.

– Kysyntää on selvästi. Hedelmällisyysneuvontaan tulevat ovat pääasiassa yli 30-vuotiaita sinkkunaisia, jotka haluavat selvittää, miten kiire lapsenhankinnalla on, Suikkari sanoo.

Mehiläinen Felicitas -klinikan lapsettomuuslääkäri Tarja Olkinuora kertoo, että moni raskautta suunnitteleva hakeutuu aiempaa herkemmin vastaanotolle.

– Erityisesti pariskunnat mutta myös sinkut tulevat selvittämään ennakoivasti raskauden edellytyksiin vaikuttavia tekijöitä ja riskejä sekä haluavat tietää keinoista, joilla raskaaksi tulemisen lähtökohtia voi parantaa, Olkinuora kertoo.

Verikokeita ja ultraäänitutkimuksia

Lääkäreiden mukaan hedelmällisyyden tilan arvioinnin tarve kasvaa, koska yhä useampi lykkää lapsenhankintaa myöhäisemmälle iälle.

– Kun on rajallinen aika saada lapsia, kallista aikaa ei ole hukattavaksi, Olkinuora kuvailee.

Uusimpia menetelmiä naisen hedelmällisyyden tilan selvittämiseen on AMH-mittaus, jolla voidaan mitata munasarjojen toimintakapasiteettia. Mittaus tehdään verikokeella.

– Sen on todettu kuvaavan melko tarkkaan sitä, kuinka paljon naisen munasarjoissa on pieniä, varhaisia munarakkuloita. Menetelmän kliininen käyttö on viime aikoina lisääntynyt, Väestöliiton Anne-Maria Suikkari sanoo.

Tavallisesti hormonimittaus tehdään lapsettomuushoidoissa, mutta sitä voidaan suositella myös raskautta suunnitteleville, erityisesti jos ikää on yli 35 vuotta.

AMH-mittauksen lisäksi munasarjojen toiminnallista tilaa voidaan arvioida esimerkiksi munasarjojen ultraäänitutkimuksella ja selvittämällä aivolisäkkeen säätelyhormonitasoja. Geneettiset hedelmällisyystestit ovat kehitteillä.

