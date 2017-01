– Kilpailu on tervettä ja vie puoluetta eteenpäin. Nykymeno on ollut vähän munatonta ja liian hiljaista. On tullut aika kirkastaa linjaa ja hakea muutosta, sillä puolue on ajautumassa samaan massaan muiden kanssa, perustelevat puheenjohtajavaalin tarvetta Jussi Halla-ahon kannattajat.

– Timo Soini on tehnyt valtavan työn puolueen puheenjohtajana, mutta ministeriyden aikana hän ei ole enää pystynyt vastaamaan uusiin haasteisiin samalla tavalla kuin ennen. Puolueen pitää miettiä, miten löytyisi virkistävä ja uudistunut ilme jo ehkä hiukan väsähtäneeseen kenttään, muutosta peräänkuulutetaan.

– Puolueen on aika uudistua. Se ei onnistu, jos johtohahmona on jääräpäinen ihminen, jonka arvomaailma on jämähtänyt menneisyyteen.

– Soini on jämähtänyt liiaksi SMP:n raunioille ja sen politiikkaan. Onnistunut ulkoministerin tehtävä ei häntä pelasta, arvostelijat perustelevat.

Soinin jatkokautta puheenjohtajana toivovistakin enemmistö haluaisi nähdä, että puheenjohtajasta äänestettäisiin. Näin osoitettaisiin, että perussuomalaiset ei ole yhden miehen puolue.

– Puheenjohtaja saisi vahvan mandaatin, kun kannatus mitattaisiin usean varteenotettavan ehdokkaan kesken, Ville Pasanen Sotkamosta perustelee.

Johtajan vaihdos myös pelottaa

Soinin pitkän kauden jälkeen puheenjohtajan vaihdos toisaalta myös pelottaa perussuomalaisia.

– Vaihdoksella toivotaan saatavan aikaan se, että valtaan nousisivat ulkomaalaiskriittisimmät yhden asian miehet. Se hajottaisi koko puolueen, Soinin kannattaja pelkää.

– Jotta puheenjohtajakisa pysyy mahdollisimman mielekkäänä, vakavasti otettavia ehdokkaita on oltava vähintään kolme. Kaksintaistelu voi käydä hyvin raa’aksi ja aiheuttaa ongelmia puolueen sisällä, Sampo Terhon kannattaja viittaa sdp:n viime kerran puheenjohtajavaaliin, jonka haavat eivät ole vieläkään umpeutuneet.

Maahanmuuttopolitiikka kärkeen

Jussi Halla-ahon kehutaan parhaiten pystyvän terävöittämään perussuomalaisten linjaa maahanmuuttokysymyksissä ja EU-kritiikissä.

– Niissä asioissa on viime aikoina ohjauduttu sivuun perussuomalaisuuden ytimestä.

– Maahanmuuttopolitiikan on oltava perussuomalaisen politiikan keskiössä. Nyt se ei ole.

– Hallituksen toiminta on ajanut meidät liian kauas omalta linjalta. Meistä on tullut pelkästään apupuolue, Halla-ahon kannattajat valittavat.

– On vielä niukin naukin perussuomalaisten omissa käsissä, otammeko kansallismielisten äänet. Moni on jo selkänsä kääntänyt ja vielä useampi miettii, varoitellaan.

Soinista kunniapuheenjohtaja?

Timo Soinin jatkokautta perustellaan hänen puolueen eteen tekemän pitkän työn ja kokemuksen lisäksi hänen onnistumisellaan vaativassa ulkoministerin tehtävässä.

– Ei Soinia voi syrjäyttää hänen halutessaan jatkaa. Miettikää, miten paljon hän on tehnyt puolueen hyväksi ja nostanut monta ihmistä pinnalle valtakunnan ja kuntien kärkipaikoille, perustelee Kauko Ketola Kokemäeltä.

– Soinilla on pisin kokemus puoluejohtajana, rautainen ammattitaito, tietämys ja osaaminen. Mutta jos hän haluaa jättää puheenjohtajan pestin, se suotakoon hänelle. Hän on tehnyt poliittista historiaa. Hänelle kuuluu puolueen kunniapuheenjohtajuus, jos hän ei enää halua jatkaa puheenjohtajana, eräs tukija ehdottaa.

Haastajista ei välttämättä olisi hyppäämään ulkoministeriksi.

– En osaa kuvitella ketään muuta ulkoministerin paikalle, joka todennäköisesti seuraisi puheenjohtajuutta. Soini on tuon pestin hoitanut loistavasti, hehkuttaa Reijo Ojennus Parkanosta.

Maahanmuuttokriittisten yksipuolisuus saa soinilaisilta arvostelua.

– Tätä maata ei pelasteta huutamalla maahanmuutosta tai pakolaisista, mikä näyttää olevan Sebastian Tynkkysen ja Halla-ahon ajatusmaailman ainoa johtotähti, Soinin kannattaja kärjistää.

Sampo Terhoa kehutaan muun muassa hänen puhetaidoistaan ja kansainvälisestä kokemuksesta.

– Sampossa on samaa särmikkyyttä kuin Timossa. Tolkun mies. Hyvin asiallinen, perusteleva, kokenut ja rauhallinen, kannattajat kiittelevät.

Myös Jussi Niinistö saa kehuja.

– Hänen taakseen luulisin olevan suurimman osan helppo käydä. Karismaattinen, jämäkkä, oikeudenmukainen ja tasapuolinen päätöksentekijä. Ei huutele turhia, mutta kun sanoo, on myös sanottavaa, kehuu Kai Karhukorpi Lappeenrannasta.

Aki Taponen/Lännen Media