– Sanakirjaan on tulossa sanoja monilta elämänalueilta ja monien uudehkojen ilmiöiden nimityksiä, esimerkiksi sellaisia kuin emoji, lähimaksaminen, mobiilivarmenne, klikkausjournalismi, burkini ja hypistelymuhvi, kertoo sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönros Kotimaisten kielten keskuksesta.

Harrastusten parista uusia sanoja ovat esimerkiksi suppailla-verbi ja frisbeegolf. Sanakirjaan kirjataan myös pukuilu eli cosplay, harrastus, jossa pukeudutaan esimerkiksi sarjakuvan tai tietokonepelin hahmoksi. Burkini puolestaan tarkoittaa musliminaisille suunniteltua uima-asua.

Grönros kertoo, että sanakirjaan lisätään aina vanhojakin sanoja, joiden on huomattu puuttuvan.

– Nyt on lisätty muun muassa sana hammasraudat, joka ei todellakaan ole uusi; se on vain jostain syystä puuttunut. Samoin on lisätty esimerkiksi vanha murresana sahi, joka tarkoittaa matalaa, pienikuohuista koskea ja on tuttu esimerkiksi perhokalastajille.

Uudissanoja tulee arkikielen lisäksi muista kielistä

Grönrosin mukaan uudissanoja tulee suomeen paljon englannista.

– Eniten sillä tavoin, että ne ovat käännöslainoja eli suomeksi käännettyjä (kuten raakaruoka, pakohuonepeli eli huonepakopeli ja ylävitonen) tai mukautettuja (kuten klippi ja feissaaja). Paljon vähemmän suomen kielessä on suoranaisia englannin sanoja.

Grönrosin mukaan monesta muustakin kielestä tulee sanoja silloin, kun itse asia tai ilmiö on peräisin muunkielisestä kulttuurista ja sana tulee ilmiön mukana.

– Kuten ovat tulleet aikanaan esimerkiksi japanin manga, karaoke ja sushi. Ruoka-alan sanat ovat usein juuri tällaisia, ja niitä on tullut muun muassa ranskasta, italiasta ja arabiasta.

Ruokatrendien parista uuteen päivitykseen lisätään sanat raakaruoka ja granola.

Toisaalta Grönros kertoo, että sanoja syntyy omalta pohjaltakin.

– Kuten hypistelymuhvi vanhoista sanoista yhdistämällä tai leikillinen nyksä nykyinen-sanan pohjalta eksän mallin mukaan.

Arkikielestä sanakirjaan lisätään myös epäonnistumista kuvaava perseillä-verbi tai leikkisää ja letkeää pelaamista kuvaava höntsätä-verbi.

Mikä tahansa uusi sana ei kelpaa, vaan sanakirjaan pääseville on tiukka seula.

– Sanakirjaan ei yleensä oteta aivan uusia sanoja, koska niiden vakiintumisesta ja yleistymisestä ei ole vielä tietoa. Kielenkäyttöä seurataan ja sanastoa kerätään arkistoon koko ajan.

Grönrosista suomen kieli on toisaalta elävä ja muuttuva ja toisaalta siinä on pysyvääkin.

– Syntyy uusia sanoja ja vanhoille sanoille uusia merkityksiä, tulee lainasanoja ja syntyy uusia sanontoja. Näin on tapahtunut aina, ja tämä kaikki kuuluu elävään kieleen.

– Suomen kielellä voi ilmaista kaikkea, mitä tarvitaan. Tärkeintä on, että käytämme kieltä ja pidämme sen elävänä.

STT