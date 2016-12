Maanantaina Oulun kaupunki onnitteli Aaltoa menestyksestä. Samalla kerrottiin, että kaupunki haluaa muistaa häntä "erityisellä tavalla". Siitä, mikä tämä erityinen tapa on, kerrotaan julkisuuteen vasta, kun Aalto saadaan vierailemaan Oulussa.

– Käytännössä meiltä tulee rahamuistaminen, mutta myös jotain muuta, mistä emme vielä kerro, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Oulun kaupungista sanoo.

Aallon mukaan nimettyä katua tai toria Penttilä ei kuitenkaan lupaa. Siihen ei hänen mukaansa kykykilpailun hopeasija aivan riitä.

Aallon syntymäkunta Oulunsalo on nykyisin osa Oulua, joten hänet mielletään oululaislähtöiseksi muusikoksi.

Aallon menestys paljasti sen, että kaupungin palkitsemiskriteereissä on ajateltu vain niitä, jotka menestyvät urheilussa.

– Meillä on selkeät kriteerit siitä, miten menestyneitä urheilijoita muistetaan, jos hän on saanut esimerkiksi olympiamitalin. Musiikissa tai muissa taiteissa menestyville vastaavaa käytäntöä ei ole.

Penttilä tunnustaa, että tässä kohden kaupungilla on petraamisen paikka.

– Meillä ei näitä kriteerejä ole, eikä tätä muuksi voi selittää. Aallon menestys toi tämän puutteen esille, ja siihen meidän pitää palata myöhemmin.

Sosiaalisessa mediassa Oulua on kritisoitu siitä, että kaupunki on nukkunut oman hetkensä ohitse, ja Helsinki on ottanut Aallon menestyksestä kaiken mahdollisen irti.

Vaikka Aallon vierailu Helsingissä oli tuotantoaikatauluihin liittyvä käytännön kysymys, siltikin voi kysyä, mistä Oulun kaupungin hiljaisuus asiassa johtuu?

– En halua puhua pois sitä, etteikö Oulun roolia olisi voitu nostaa. Organisaation kykyä reagoida näihin asioihin on syytä käsitellä kriittisesti, joten kaupunkilaisten kysymykset ovat hyviä kysymyksiä, Penttilä sanoo.

Aallon entisessä koulussa, Madetojan musiikkilukiossa tunnelmat Aallon menestyksestä ovat vielä maanantaina huipussaan.

Koulun rehtori Jani Syrjälä korostaa sitä, että niin Aallon kuin koulun muidenkin entisten oppilaiden menestyksellä on suuri vaikutus.

– Saaran menestyksellä on kannustava vaikutus meidän opiskelijoillemme, mutta myös niille, jotka haaveilevat musiikista ja urasta.

– Maailmalla meitä vie lähinnä urheilu, joten on hienoa, että menestystä tulee myös musiikin puolelta. Minusta (Saaran menestys) on suurin juttu pitkään aikaan, mitä olemme maailmalla saavuttaneet, Syrjälä sanoo.

Syrjälä itse on tyytyväinen siihen, miten kaupunki on myötäelänyt Aallon matkassa X Factor -kilpailun myötä. Madetojan musiikkilukion oppilaat tekivät kaupungin kanssa yhteistyössä Aallolle omistetun kannustusvideon marraskuun lopussa.

– Idea tästä videosta tuli kaupungilta, joten minusta kaupunki on ollut hyvin hengessä mukana, Syrjälä sanoo.

