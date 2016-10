– Hallituksen sisäiset toimintalukot johtavat terveen järjen vastaiseen toimintaan. Siitäkin tässä on osittain kysymys. Ensin he leikkaavat valtavan rahamäärän korkeakoulujen pysyvästä rahoituksesta ja antavat sen jälkeen karkkirahaa ja sanovat, että sillä Suomen tieteen ja osaamisen tasoa nostetaan. Eihän tämä ole uskottavaa, oppositiojohtaja Niinistö suomii.

– Selväähän tässä on, että opetus- ja kulttuuriministeri ja hallituksen enemmistö tunnustavat ulostulossaan, että he ovat tehneet korkeakoulupolitiikassa liian kovia leikkauksia. Tämän he tunnustavat epäsuorasti, mutta leikkausten perumisen ja pysyvien toimintamenojen rahoittamisen sijasta he keksivät kertajutun. Poliitikot toimivat tyypillisesti siten, että he eivät suoraan myönnä omia virheitään, vaan keksivät jotain muuta alkuperäisen virheen korjaamisen asemesta, Niinistö jatkaa.

Hallituksen päättämien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vuosittaisten leikkausten yhteissummaksi Niinistö laskee vuositasolla puoli miljardia euroa vuoteen 2019 mennessä. Luvussa ovat mukana Tekesin ja Suomen akatemian rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset.

– Vastuullisen hallituksen tehtävä olisi taata pysyvät toimintaedellytykset korkeakoulutukselle ja tieteelle Suomessa. He ovat päättäneet ideologisista syistä leikata pysyviä toimintaedellytyksiä niin paljon, että joutuvat nyt paikkaamaan omaa ryvettynyttä mainettaan kertaluonteisella hankerahalla.

Niinistö vaatii, että hallitus palauttaa miljoonat eurot korkeakoulutuksen vuotuiseen perusrahoitukseen.

– Budjettineuvottelujen logiikkaan liittyy piirre, että kun kerran on pysyvän rahoituksen tasoa leikattu pienemmäksi, rahaa on vaikeata saada takaisin, koska budjettiraamit ovat valtiovarainministeriön ajattelussa hyvin tiukat. Olen itse ollut ministerinä budjettineuvotteluissa. Korkeakoulujärjestelmään on syntynyt vakava vaurio, koska hallitus on vetänyt pysyvät toimintaedellytykset kireiksi. Vuotuisen perusrahoituksen palauttaminen vaatii paljon poliittista pääomaa tulevilta hallituksilta. Vihreät on sitoutunut perusrahoituksen palauttamiseen. Osoitamme joka vuosi vaihtoehtobudjetissamme, miten koulutuksesta leikatut rahat voidaan palauttaa leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia ja yritystukia, Niinistö sanoo.

Vihreät julkaisee vaihtoehtobudjettinsa ensi perjantaina.

Hallituksen valmistelema korkeakoulujen pääomitus sadoilla miljoonilla euroilla antaa Niinistön mielestä yliopistoille hieman liikkumatilaa ja kykyä sopeutua muutoksiin. Korkeakoulujen taseet vahvistuvat lisärahoituksen seurauksena.

Niinistön mielestä ongelmallista on, että pääomittamisesta ei liikene välittömästi kovin paljon euroja korkeakoulujen perustoimintaan.

– Jos pääomitetaan 500 miljoonalla eurolla, toimintamenoihin voidaan käyttää välittömästi vain pääoman vuotuinen tuotto, eikä se välttämättä ole kymmentä miljoonaa euroa enempää.

Niinistö toteaa pitävänsä pääomituksen hyvänä puolena sitä, että korkeakoulujen vahvistuvat taseet parantavat niiden edellytyksiä suunnitella toimintaansa itsenäisesti.

Vihreiden puheenjohtajan mielestä hallituksen pitää pääomittaa korkeakouluja vähintään puolella miljardilla eurolla, jotta lisärahoitus vahvistaa edellytyksiä tehdä perustutkimusta.

– 500 miljoonalla eurolla korkeakoulut saisivat liikkumatilaa toimintansa suunnitteluun ja pystyisivät aloittamaan muutamia uusia tutkimusohjelmia, Niinistö arvioi.

Hän epäilee, että hallituksen päätöksestä heijastuu myös ideologia.

– Arvomaailma, jossa pysyvät budjettimenot ovat pahasta. Epätoivo siitä, että hallitus koetaan koulutusvastaiseksi, näyttää kasvaneen todella suureksi, oppositiojohtaja tulkitsee.