MTV:n mukaan pohdinta perussuomalaisten presidenttiehdokkaasta on käynnissä puolueen sisällä. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini on aiemmin ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Niinistö sanoo MTV:lle, että puolueella on hyviä nimiä mahdollisiksi ehdokkaiksi.

– Meillä on hyviä ehdokaskandidaatteja, varmasti on, jos he vaan haluavat ryhtyä ehdokkaaksi. Esimerkiksi puhemies Maria Lohela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho nyt joitain nimiä mainitakseni.

Presidentti Sauli Niinistö puolestaan on aiemmin sanonut kertovansa ensi vuonna, pyrkiikö jatkokaudelle. Toistaiseksi ainoa nimetty ehdokas on keskustan Matti Vanhanen.

STT