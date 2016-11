Hän sanoo, että paine osakeyhtiön perustamiseen on kasvanut, koska osakeyhtiön verokanta on laskenut. Samaan aikaan muiden yritysmuotojen verotus on kiristynyt.

Sipilän mukaan yhtiöittämisestä ollaan oltu erittäin kiinnostuneita. Erityinen herääminen viljelijöiden keskuudessa on tapahtunut, kun hallitusohjelmassa luvataan poistaa varainsiirtovero yhtiöittämistilanteista.

Sipilän arvion mukaan tällä hetkellä vain pari prosenttia suomalaisista maatiloista on osakeyhtiöitä.

STT