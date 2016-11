On aivan turha kuvitella, että yritystä nimeltä Karsa olisi olemassa ilman luonnontieteellistä perustutkimusta, toteaa yrityksen director of engineering Jyri Mikkilä.

Karsa on start up -yritys, jonka tuote on räjähteitä tunnistava laite. Sen markkinat ovat lentoturvallisuuden alalla. Laitetta on jo testattu Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Ensi vaiheessa robottinenää on tarkoitus käyttää lentorahdin ja ruumaan menevien matkatavaroiden "haistelussa". Suunnitelma on se, että puolentoista vuoden kuluttua Karsa saa tuotteensa markkinoille. Tekniikkansa puolesta robottinenää voisi soveltaa myös ihmisten tutkimiseen.

Juuri nyt pöhinä kesällä perustetun Karsan ympärillä on kova. Yritys on mukana keskiviikkona alkavassa Slush-kasvuyritystapahtumassa Helsingissä.

Alun perin bisnesidea Karsasta lähti kuitenkin liikkeelle aivan muualta kuin turvallisuusalan tarpeista. Se lähti ilmakehätutkimuksesta.

Mikkilä on vakuuttunut, että kuka tahansa ei voisi "pystymetsästä" kehittää robottinenää, joka tunnistaa räjähdemolekyylejä.

– Aivan mahdoton ajatus, Mikkilä sanoo.

Onko tämä kritiikkiä koulutusleikkauksille?

– No ei me ainakaan lisää niitä haluta, sanoo fysiikan laitoksen apulaisprofessori Mikko Sipilä.

Laitetta on rakennettu usean vuoden ajan Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella.

Se luotiin ensin ilmakehätutkimuksen tarpeisiin, mutta pian tutkijat ymmärsivät, että herkästä laitteesta hyötyisivät myös muut käyttäjät.

LAURA MYLLYMÄKI, HELSINKI/LÄNNEN MEDIA