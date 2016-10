Puolustusvoimat havaitsi eilen venäläisen Su-27-hävittäjän lentävän Suomen ilmatilassa kello 16.43 ja 21.33. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on sama konetyyppi, mutta yksittäiset eri koneet.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoo STT:lle, että epäilyt tutkitaan ja niihin puututaan.

– Tässä on poikkeuksellista se, että kyseessä oli kaksi hävittäjää saman päivän aikana. Molemmista saatiin valokuvat, ja Ilmavoimat julkaisi ne Twitterissä.

– Ulkoministeriö on yhteydessä Venäjän suurlähetystöön, Niinistö sanoo.

Ministeri Niinistö ei kommentoinut suoraan, voisivatko epäillyt ilmatilaloukkaukset liittyä joko Suomen ja Yhdysvaltain tänään solmimaan aiesopimukseen tai Ilmavoimien ensi viikolla pidettäviin harjoituksiin.

– On mahdotonta varmasti sanoa mikä näiden mahdollisten ilmatilaloukkausten syy on, tai ovatko ne edes tahallisia. Ainoa mitä tiedämme on se, että nämä loukkaukset sattuivat Yhdysvaltojen varapuolustusministeri Workin vierailun aikana.

Yhdysvaltojen varapuolustusministeri Robert Work on vierailulla Suomessa.

Sotilaspolitiikan tutkija Arto Nokkala sanoo, että Venäjän epäiltyjä ilmatilan loukkauksia on vaikea yhdistää ministerivierailuun. Everstiluutnantti (evp.) Nokkala arvioi, että tapahtumat voivat liittyvät toisiinsa, mutta voi myös olla, etteivät ne liity. Venäjä ei hänen mukaansa yleensä perustele toimiaan.

Venäläisviestimet: Venäjä kiistää

Venäjä kiistää loukanneensa Suomen ilmatilaa, kertovat venäläisviestimet. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä ilmoitti ensimmäisen eilisen epäillyn ilmatilaloukkauksen jälkeen, että kaikki sen ilmavoimien koneet lentävät kansainvälisten säännösten mukaan aluevesirajojen ulkopuolella.

Hävittäjien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa kahdesti eilen Suomenlahdella. Ensimmäinen epäillyistä loukkauksista tapahtui iltapäivällä ja toinen ennen iltakymmentä. Ilmavoimat teki kummassakin tilanteessa tunnistuslennon.

Rajavartiolaitos on aloittanut asiasta tutkinnan, joka valmistuu kahden viikon aikana, Suomenlahden merivartioston tiedottamisesta vastaava apulaiskomentaja Jani Järäinen kertoo.

Venäläisen Su-27-hävittäjän epäillään loukanneen eilen kahdesti Suomen ilmatilaa Porvoon eteläpuolella. Järäisen mukaan kyse oli lyhyistä, noin minuutin mittaisista tapahtumista. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on sama konetyyppi, mutta eri yksittäinen kone.

Puolustusministeriön viestintäjohtaja Max Arhippainen kertoo STT:lle, että kaikki tapahtuneen yksityiskohdat eivät ole vielä hänen tiedossaan.

– Iltapäivällä oli ensimmäinen loukkaus, ja samantyyppinen kone loukkasi ilmatilaa illalla puoli kymmenen paikkeilla, Arhippainen sanoo.

– Minulle ei ole vielä ehtinyt tulla tietoa siitä, kuinka kauan ilmatilaloukkaus kesti. Kyseessä on samankaltainen ilmatilaloukkaus kuin aiemmin.

Itämerellä on Puolustusvoimien mukaan ollut eilisen aikana vilkasta Venäjän sotilaslentotoimintaa.

– En pysty muuta sanomaan kuin että oli enemmän liikennettä kuin yleensä, Arhippainen kommentoi.

Epäilyt loukkaukset lyhyitä

Venäläisen Suhoi Su-27 -hävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa kahdesti torstaina. Ensimmäinen epäillyistä ilmatilaloukkauksista tapahtui kello 16.43 ja kesti noin minuutin. Ilma-alus sivusi Suomen ilmatilaa noin 13 kilometrin matkan ja kävi enimmillään noin yhden kilometrin syvyydessä.

Toinen epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui illalla klo 21.33 samalla alueella Porvoon eteläpuolella ja kesti apulaiskomentaja Järäisen mukaan suurin piirtein saman ajan. Kyseisellä alueella on aluerajan mutka, ja siellä on tapahtunut aikaisemmin useita ilmatilanloukkauksia.

Puolustusvoimat julkisti viime yönä Twitterissä kuvat molemmista hävittäjistä, joiden epäillään loukanneen ilmatilaa. Puolenyön paikkeilla julkaistiin kuva hävittäjästä, joka kuvattiin kello 16.43 Suomenlahden yllä. Hieman kello yhden jälkeen yöllä puolestaan julkaistiin kuva toisesta, pimeällä kuvatusta hävittäjästä.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittavat tänään aiejulistuksen kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä.

Ensi viikolla Suomen Ilmavoimat pitää vuoden suurimman harjoituksensa, johon osallistuu myös Ruotsin ilmavoimien lentokalustoa.

Venäjä on loukannut Suomen ilmatilaa aiemminkin. Esimerkiksi viime vuoden kesäkuussa venäläinen Iljushin 76 -kuljetuskone kävi Suomen ilmatilassa luvatta.

STT