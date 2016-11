– Ministeriö katsoo, että raideliikenteen turvallisuus on ykkösprioriteetti, toteaa ylijohtaja Mikael Nyberg.

Lännen Media kertoi perjantaina, että Kouvolan kunnossapitoalueella on syksyllä havaittu laaja rataverkon vaihteiden kunnossapidon laiminlyönti. Kunnossapidosta vastanneen VR Trackin jäljiltä yli 200 vaihteen kunnossapidossa havaittiin puutteita.

Liikennevirasto arvioi, että kunnossapidon puutteet ovat saattaneet aiheuttaa turvallisuusriskejä rautatieliikenteelle.

Puutteiden vuoksi rataverkkoa on syys-lokakuussa jouduttu korjaamaan, mikä taas on aiheuttanut junien kulkunopeuksille ylimääräisiä rajoituksia Kouvolan alueella. Tämä taas on aiheuttanut koko Suomen rautatieliikenteeseen vaikuttaneita myöhästymisiä.

LVM:n Nyberg kertoo nyt, että ministeriö on pyytänyt Liikennevirastolta esitystä toimenpiteiksi, joilla vastaavankaltaiset tapaukset voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä.

– Ministeriön käsityksen mukaan virastossa on ryhdytty jo asiaa valmistelemaan. Seuraamme toteutusta, Nyberg vakuuttaa.

Rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitys on paraikaa käynnissä Liikennevirastossa. Toimenpideohjelman muita osia ovat esimerkiksi ratatöiden pätevyysvaatimusten päivitys sekä tarvittaessa henkilöiden työskentelykiellot, pätevyyksien peruminen ja yritykseen kohdistuvat poissulkemiset.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi arvioi Lännen Median lauantain lehdissä, että Rautateiden kunnossapidon turvallisuuden varmistamisessa on laajempiakin ongelmia kuin vain nyt paljastunut tapaus.

– Meillä on ollut useampia tutkintoja, joissa on noussut esiin, että asia ei ole kunnossa. Olemme keskustelleet asiasta Liikenneviraston kanssa viimeisen parin vuoden ajan, Nurmi kertoi.

Nurmen mukaan Liikenneviraston tulisi parantaa kunnossapitotöiden monimutkaista prosessia.

– Kun työt paloitellaan aliurakan aliurakoiksi, helposti alkaa hämärtyä, kuka vastaa turvallisuudesta.

Nurmi korosti lauantaina, että Liikenneviraston ylin johto on suhtautunut asiaan vakavasti. Tehtävää kuitenkin riittää.

Kaksi vuotta sitten Onnettomuustutkintakeskus arvioi ratatöiden turvallisuustilannetta peräti huolestuttavin sanankääntein:

"Ratatöiden turvallisuuskulttuurissa, -koulutuksessa ja -johtamisessa on Onnettomuustutkintakeskuksen tänään valmistuneen turvallisuustutkinnan perusteella huolestuttavia piirteitä. Turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen pulmat ovat seurausta urakoiden kilpailuttamisesta, töiden ulkoistamisesta ja pitkistä alihankintaketjuista. Ratatyöurakoita tilaavan Liikenneviraston turvallisuusjohtaminen ei ole pystynyt varmistamaan, että turvallisuustavoitteet saavutetaan.

Heikosta turvallisuuskulttuurista kertoo muun muassa se, että urakoitsijat jättävät tietoisesti noudattamatta turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Ratatöitä aloitetaan ilman asianmukaista lupaa eikä turva-alueista piitata. Jopa työkaluja on unohdettu radalle."

