Tutkija, puheterapeutti Elina Niemitalo-Haapolan mukaan taustamelu vaikuttaa siihen, miten hyvin pienet lapset tunnistavat tavuja ja niiden välisiä eroja. Runsas melu on erityisen haitallista pienille lapsille, joiden keskushermoston kypsyminen on vielä kesken ja aivojen muovautuvuus on suurta.

Melun määrään voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota päiväkotien ja koulujen akustiikkaan.

STT