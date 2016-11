Valtiotieteiden tohtori Pekka Visurin mukaan Suomen lehdistössä kirjoitetaan uutisia Venäjän sotilaallisesta varustautumisesta Suomen lähialueilla, mikä ei Visurin mukaan vastaa todellista tilannetta.

– Venäjä on keskittänyt voimiaan Ukrainan suunnalle, Visuri sanoi.

Myös Ydin-lehden päätoimittajan Arja Alho mielestä suomalaisessa Venäjä-uutisoinnissa esiintyy "faktantarkistamiseen liittymättömiä mielipiteitä".

Tuomioja: Kansalaiset huolestuneita

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) kommentoi Venäjän saamaa mediahuomiota STT:lle tiistaina puhelimitse. Tuomiojan mukaan Itämeren turvallisuuspoliittisesta tilanteesta luodaan hänen mielestään perusteettomia uhkakuvia ainakin otsikoissa ja lööpeissä.

– Kansanedustajille tulee koko ajan huolestuneiden kansalaisten kyselyjä, että sotaanko tässä pitää varautua. Ja mistäs muualta tällainen kuva tulee kuin mediasta.

Suomen ulkopoliittiselle asemalle hän ei kuitenkaan näe siitä olevan uhkaa.

Tuomiojan mukaan sotaretoriikka on vaarallista, sillä "samalla lailla kuin vihapuheesta on lyhyt askel vihatekoihin, sotaretoriikasta on lyhyempi matka sotatoimiin".

Suomalaista mediaa pitäisi seurata samanlaisella kriittisyydellä kuin venäläistä mediaa, Tuomioja lisäsi.

Tuomiojan piti alun perin osallistua seminaariin puheenjohtajana, mutta hän oli tilaisuudesta poissa sairastumisen vuoksi.

JSN:n Grundström perää avointa keskustelua

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström muistuttaa, että mediakritiikki on osa normaalia yhteiskunnallista keskustelua.

– Mediakritiikille voi olla perusteitakin, mutta se ei silti tarkoita, että mediat olisivat rikkoneet journalistin ohjeita tai jättäneet faktat tarkistamatta. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa. Sananvapauden nimissä näitä näkökulmia saa myös kritisoida, hän sanoo STT:lle

Grundström alleviivaa, että Suomi on tällä hetkellä maailmassa lehdistönvapauden ykkösmaa.

– Se on erityisen hienoa ottaen huomioon aikaisemman suomettumisilmiön. Erityisen positiivista on se, että nyt kun Venäjällä lehdistönvapaus on heikentynyt, se ei ole vaikuttanut Suomeen suomettumisena.

STT