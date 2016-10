Syyllisiä lentokoneen pudottamiseen ja 298 pääosin hollantilaisen ihmisen kuolemaan etsitään parhaillaan kansainvälisessä rikostutkinnassa, johon liittyy osaltaan Suomessa tehty ohjuskoe. Rikostutkinnassa ei ole määritelty missä tuomioistuimessa ja kenen toimesta epäiltyjä syytettäisiin.

– Aseellisen konfliktin aikana surmattiin suuri määrä ulkopuolisia siviilejä, joten kyseessä on luultavasti sotarikos, Scheinin tulkitsee.

Sotarikokset kuuluvat Haagissa toimivan Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n toimivaltaan.

– Ukraina on hyväksynyt ICC:n toimivallan suhteessa omiin kansalaisiinsa ja suhteessa omalla alueellaan tapahtuneisiin rikoksiin. ICC on siis toimivaltainen. Ukraina voi myös syyttää ja tuomita tekijät omissa tuomioistuimissaan, jos saa tekijät kiinni, Scheinin kertoo.

Koneen pudottajat ovat kuitenkin todennäköisesti joko Venäjällä, tai Venäjän tukemien kapinallisten alueella Itä-Ukrainassa.

Kansainväliset tutkimukset kertovat, että lento MH17 pudotettiin Buk-ohjuksella. Ohjuslavetti oli tuotu Venäjältä Itä-Ukrainaan venäjänmielisten kapinallisten hallitsemalle alueelle ja se kuljetettiin lentokoneen pudottamisen jälkeen takaisin Venäjälle.

Venäjä tuskin luovuttaa epäiltyjä ICC:n tuomittaviksi, vaikka heidät saataisiin nimettyäkin.

– Venäjä ei ole ratifioinut ICC:n peruskirjaa, joten heillä ei luovuttamiseen velvoitetta. Muut suurvallat, siis Yhdysvallat ja Kiina, ovat samassa asemassa, Scheinin huomauttaa.

Jos epäillyt matkustavat ulkomaille, heidät voidaan ottaa kiinni ja luovuttaa ICC:lle Haagiin, tai tuomita siinä maassa, jossa heidät otettiin kiinni. Scheininin mukaan lentokoneen pudotusta voi pitää myös YK:n määritelmän mukaisena terrorismina.

– Venäjällä on velvollisuus terrorismin vastaisten sopimusten nojalla panna itse oikeuteen syytetyt, jos he kieltäytyvät luovuttamasta heitä ICC:lle tai toiselle valtiolle. Nykyoloissa tämä ei kuitenkaan ole todennäköistä, Scheinin arvioi.

Jos koneen pudottajat löytyvät Venäjältä, kansainvälinen yhteisö voisi patistaa maata heidän luovuttamiseensa esimerkiksi talouspakotteilla. Näin toimittiin Libyaa vastaan Lockerbien pommi-iskun jälkeen.

– Tämä on kansainvälisissä suhteissa aika iso tapaus, isompi kuin ukrainalaisten siviilien tappaminen. Mutta eihän siinä mitään automatiikkaa ole, että se itsessään johtaisi pakotteisiin, Scheinin toteaa.

Tapauksen perinpohjainen tutkiminen on tärkeää, vaikka syyllisten saaminen vastuuseen näyttääkin vaikealta.

– Historia osoittaa, että tällaiset asiat eivät mene pois vaikenemalla, tai luopumalla tutkimisesta. Kuolleiden läheisiä ja sukulaisia jää tuska ja ahdistus kalvamaan vuosikymmenten ajaksi, jollei asioita selvitetä, Scheinin sanoo.

– Lisäksi on kansainvälisen oikeuden ja maailmanjärjestyksen kannalta äärimmäisen tärkeää, että sellainen tilanne ei jatkuisi, että tietyt suurvallat voivat tehdä mitä lystää, eikä heitä koskaan panna siitä tilille, hän jatkaa.

Tulevaisuudessa voi käydä niinkin, että Venäjällä vaihtuu valta ja maa ottaa kansainvälisissä suhteissaan aivan uuden suunnan. Silloin rikosoikeudenkäynti lentokoneen pudottajia voi tulla ajankohtaiseksi vaikka vuosikymmenien päästäkin.

– Tätä on nähty nyt Latinalaisessa Amerikassa, missä tuomitaan nyt 1970-luvun rikoksia. Näissä rikoksissa on hyvin pitkät vanhentumisajat, jos vanhentumisaikaa on lainkaan. On aina parempi selvittää tosiseikat silloin, kun vielä on olemassa todisteita ja todistajia, vaikka tuomio tulisi vasta myöhemmin, Scheinin muistuttaa.

HENRIPEKKA KALLIO/LÄNNEN MEDIA