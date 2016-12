Migri on jo neljästi aiemmin tänä vuonna ilmoittanut paikkojen vähennyksistä. Virasto arvioi, että vastaanottopaikkoja tarvitaan ensi vuonna paljon nykyistä vähemmän.

Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 17 000 majoituspaikkaa. Ylisuuren kapasiteetin ylläpito on kallista, ja paikkamäärä pyritään pitämään mahdollisimman lähellä tarvetta. Tavoitteena on, että vastaanottokeskusten käyttöaste pidetään 90 prosentissa.

Osa jo aiemmin ilmoitetuista tuhansien paikkojen vähentämisistä on vielä kesken.

Maahanmuuttovirasto seuraa jatkuvasti muutoksia turvapaikanhakijamäärissä ja hakemusten käsittelyajoissa. Jos tämänhetkinen hakijatilanne jatkuu, paikkoja täytyy leikata edelleen myös ensi vuoden toisella puoliskolla, Migri ennustaa.

Jos hakijamäärät sen sijaan lähtevät nousuun, vastaanottokeskuspaikkojen määrää lisätään tarpeen mukaan.

STT