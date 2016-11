Abiturientit Saara Penttilä ja Matias Pynnönen pitävät hyvänä suunnitelmaa, joka tekisi toisen asteen todistuksista arvopaperin. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että vuoteen 2020 mennessä korkeakouluihin haettaisiin toisen asteen tutkintojen todistuksilla ja ylioppilastodistuksilla. Korkeakoulujen kanssa on jo sovittu, että pitkää ennakkovalmentautumista vaativista pääsykokeista luovutaan vuonna 2018.

– Abikevät on raskas, kun ensin on valmistauduttava ylioppilaskirjoituksiin ja mahdollisesti heti sen jälkeen pääsykokeisiin. Todistushaku antaisi keskittyä kirjoituksiin, joissa voisi tehdä parhaansa. Toivottavasti uusi järjestelmä ei kuitenkaan rajaa nuorten valinnan mahdollisuuksia, jos opinnot eivät sujukaan toisella asteella täydellisesti, Forssan yhteislyseossa opiskelevat Penttilä ja Pynnönen toteavat.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) kannattaa ylioppilastutkinnon laajempaa hyödyntämistä.

– On aivan mieletöntä jättää hyödyntämättä ylioppilastutkinnosta jo nykyisellään saatava vertailukelpoinen tieto hakijoiden osaamisesta, ja sen sijaan käyttää miljoonia euroja korkeakoulujen ja hakijoiden kannalta raskaisiin pääsykoejärjestelyihin, SLL:n puheenjohtaja Elli Luukkainen kommentoi.

Työryhmän mukaan yhdenmukaiset hakuprosessit takaisivat nuorille paremman tasa-arvon jatko-opintoihin pyrkimisessä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat iso operaatio paitsi oppilaille myös opinahjoille. Viime keväänä opiskelijavalinnoissa järjestettiin yhteensä yli tuhat pääsy- tai soveltuvuuskoetta.

Ajatus hakujen keventämisestä ja kohtuullistamisesta on korkeakoulujenkin mielestä järkevä. Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen ja Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen johtaja Arja Virta toteavat, että idea on kannatettava, mutta käytännön toteutus vaatii huolellista valmistelua.

– On olemassa aloja, joille voi hakeutua yksin todistusten perusteella, mutta on aloja, joihin pitää testata oppilaan motivaatio ja soveltuvuus, he muistuttavat.

Työryhmä on raportissaan huomioinut myös tarpeen toiselle mahdollisuudelle sekä vaihtoehtoisille tavoille hakeutua korkeakouluun.

– Työryhmän ehdotukset opiskelijavalintojen kehittämiseksi ovat hyvin mielenkiintoisia. Esitys lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja toivon että korkeakoulut harkitsevat niitä tarkasti. Jatkossakin opiskelijavalinnoissa tulee olla väylä ja näytön paikka myös niille, joille motivaatio ja kipinä opiskeluun syttyy myöhemmin kuin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

JOHANNA PUUKKA/LÄNNEN MEDIA