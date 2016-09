Summiin ei ole otettu mukaan liittymien perusmaksuja, jotka lankeavat riippumatta siitä, käytetäänkö puhelinta ulkomailla vai ei.

Ensimmäisessä esimerkissä kuvitteellinen lomalainen viettää viikon Espanjassa. Hän räplää älypuhelintaan tavanomaiseen tapaan, soittaa ja vastaanottaa jokusen puhelun päivässä, lähettää joitain tekstiviestejä ja surffaa netissä. Verkosta etsitään lomakohteen ravintoloita ja nähtävyyksiä, katsotaan sääennusteet, luetaan uutisia ja googlaillaan.

Lisäksi lomalainen päivittää luonnollisesti Facebook-statukseensa pakolliset varpaankuvat uima-altaalta tai rannalta ja otokset, joissa syödään ja juodaan hyvin.

Toisessa esimerkissä suffaillaan verkossa enemmän ja kolmannessa lomalainen lähtee kännyköineen pitkäksi viikonlopuksi Saksaan.

Hintaviidakossa on suunnistamista

Jos nettiä käytetään viikon lomalla kuvitteelliset 300 megatavua päivässä, maksaa Espanjan-lomalaisen kännykän käyttö 40 eurosta 135 euroon sen mukaisesti, minkä operaattorin asiakas lomalainen on ja millaisen paketin hän on liittymäänsä hankkinut. Puheluiden ja tekstiviestien osuus kokonaishinnasta on niin pieni, että ne eivät käytännössä juuri vaikuta asiaan.

Halvimmillaan, noin neljänkympin kuluilla selviää Elisan liittymän haltija, joskin yhtiön hintahaitari on suuri: Elisan kallein hinta on sama kuin DNA:n eli 135 euroa. Soneran hinta on viidestäkympistä lähes seitsemäänkymppiin valitun paketin mukaan.

Sadan megatavun päiväkäytöllä vaihtelu on pienempää: halvimmillaan etelänlomalainen selviää alle kympillä, jos taskussa on Soneran luuri. Soneran kalliimpi hinta on 26 euroa. Elisan halvin hinta on 15 euroa ja kallein 48 euroa. DNA:lla on yksi hinta eli 48 euroa.

Jos matka Espanjan sijasta suuntautuu pitkäksi viikonlopuksi Saksaan, hintaerot ovat yhä selvät.

Esimerkkimatkustaja maksaa muutaman päivän reissunsa kännykän käytöstä siinä kympin ja kuudenkympin väliltä.

