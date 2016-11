Perussuomalaisten puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini saa omalta väeltään kritiikkiä kotimaan asioiden hoitamisesta. Perussuomalaisten vaikuttajien keskuudessa on herännyt tyytymättömyyttä muun muassa siihen, millaista linjaa Soini vetää maahanmuuttokysymyksissä.

Kriittisissä puheenvuoroissa korostetaan muun muassa sitä, ettei ministerin salkkua kantavalta Soinilta liikene tarpeeksi aikaa sisäpoliittisiin kysymyksiin ja puheenjohtajan rooliin. Osa puoluevaikuttajista myös katsoo, että puolue on Soinin johdolla antanut liikaa periksi muille hallituspuolueille.

Arviot selviävät Lännen Median perussuomalaisten kenttäväellä teettämästä kyselystä. Perussuomalaisten ydinjoukolta kysyttiin, miten he arvioivat Soinin onnistuneen ulkoministerinä ja miten puolueen puheenjohtajana hallituskauden aikana.

LM-kyselyn tuloksista kerrottiin viime lauantaina. Vaikuttajien vapaita sanallisia vastauksia perkaamalla selvitimme nyt, mistä kritiikki Soinia kohtaan kumpuaa.

Lähes puolet vastaajista, 47 prosenttia, katsoo, että Soini on suoriutunut sisäpoliittisista tehtävistään joko kohtalaisesti tai heikosti. Esimerkiksi maahanmuuttoasioiden hoitamisesta Soini saa pyyhkeitä.

– Maahanmuuttokriittisten äänet kelpasivat. Mutta ei heidän haluamiensa asioiden hoitaminen. Köyhät ja maaseutu kyykkyyn, yksi perussuomalaisvaikuttaja kritisoi.

– Mielestäni Timo Soinin tapa vaientaa ja "harjata" toisinajattelevat ja kriittiset henkilöt puolueen sisällä ei kuulu hyvän puoluejohtajan ominaisuuksiin. Soinin EU-kanta on myöskin kääntynyt sellaiseksi, että minun on vaikea tunnistaa häntä samaksi johtajaksi, joka vielä joitakin vuosia sitten vaati Suomen eroa unionista. Tätä Soinia olen jäänyt kaipaamaan, toinen perussuomalaisaktiivi kommentoi.

Soinia kritisoidaan myös hallituksen tekemästä leikkauspolitiikasta. Kenttäväen keskuudesta nousee ajatuksia, joiden mukaan puheenjohtaja ei ole pystynyt pitämään puolueensa puolia porvarihallituksessa.

Myös Soinin salkkuvalintaa ihmetellään. Perussuomalaiset nousi viime eduskuntavaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ja Soini olisi voinut ottaa sisäministerin salkun. Hän kuitenkin päätyi ulkoministerin salkkuun, joten toiseksi raskain ja arvokkain ministerin pesti päätyi kokoomukselle.

– Perussuomalaisten kannatuksen viimeisen vuosikymmenen kestänyt voimakas kasvu on perustunut täysin muista puolueista erottautuvalla suhtautumisella haitalliseen maahanmuuttoon, EU:hun ja euroon. Keskusta sai sotensa, Kokoomus kikynsä, ja niiden kannatus pitää. Samaan aikaan Suomen rajan ylitti 30 000 eri tavoin haitallista tulijaa perussuomalaisten seuratessa sivusta kokoomuslaisen sisäministerin toimettomuutta. Virhe tehtiin jo salkkuvalinnoissa. Sisäministerin salkku oli otettavissa. Ulkoministerin pestin kohtalaisella hoitamisella ei ole mitään merkitystä, koska tarvitsimme sisäministerin. Tämä virhe henkilöityy puheenjohtajaan. Pahinta on se, että virhettä ei vieläkään myönnetä. Virheen myöntäminen ei varmasti laskisi kannatusta, toisin kuin virheen kieltäminen tai väistäminen, kenttäaktiivi kirjoittaa.

Vaikka kyselyn vastauksissa kuului paljon kriittistä ääntä Soinia kohtaan, puolueen johtaja sai omiltaan myös kehuja suuressa osassa kommenteista. Vastauksissa toivotaan, että Soini esiintyisi enemmän puolueen puheenjohtajan roolissa.

Soini saa omiltaan sekä kritiikkiä että ymmärrystä siitä, että ulkoministerin tehtävä on vienyt aikaa kotimaan kenttätyöstä. Vastauksille on tyypillistä, että Soini-myönteiset kommentit on usein kirjoitettu nimellä ja kriittiset vastaukset nimettöminä.

LM-kyselyssä vastaajat saivat päättää, vastaavatko he anonyyminä vai nimellään.

– Ulkoministerin tehtävä yhdistettynä puolueen puheenjohtajan tehtävään ei ehkä paras mahdollinen yhdistelmä. Liikaa pääsee asiaa osaamattomat "änkyrät" mellastamaan kentällä. Siitä huolimatta paras vaihtoehto, kirjoittaa Parkanon perussuomalaisten puheenjohtaja Reijo Ojennus.

– Ei yksi ihminen pysty enempään, hyvät suhteet muihin maihin ja arvostettu henkilö monessa maassa, kirjoittaa Kokemäen perussuomalaisten puheenjohtaja Kauko Ketola.

– Timo Soinin suurimpana ongelmana hallituskaudella näkisin sen, että hän on puhunut liian vähän puolueen puheenjohtajana. Ulkoministerinä hän joutuu puhumaan hallitusohjelman mukaisesti, jolloin osa äänestäjistä luulee lööppien perusteella Soinin unohtaneen perussuomalaiset arvot, kommentoi Pirkanmaan PS-nuorten puheenjohtaja Olavi Saarelainen.

Soini on johtanut perussuomalaisia hallituksessa nyt puolitoista vuotta.

Kyselyyn vastasi 77 piirihallitusten jäsentä, 86 paikallisosaston tai jonkin muun puolueen alaisen järjestön puheenjohtajaa, 11 kansanedustajaa sekä 33 jossain muussa tehtävässä toimivaa perussuomalaista. Vastausprosentti oli hyvä, 43 %, joten tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina.

Lännen Media kertoi jo aiemmin, että LM-kyselyn mukaan perussuomalaisten ydinjoukko haluaa Soinin jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksen jälkeen. LM-kyselyn vastaajista 59,8 prosenttia uskoi, että Soini asettuu ehdolle. Soini ei ole vielä ilmoittanut jatkoaikeistaan.

Soini sai vastaajilta 48 prosentin kannatuksen seuraavalle puheenjohtajakaudelle, joka päättyy vasta vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

<a data-cke-saved-href="http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Vapaat_vastaukset.pdf" href="http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Vapaat_vastaukset.pdf">Kaikki kenttäväen sanalliset vastaukset (pdf)</a>

Juha Vainio, Helsinki / lännen media